サミーネットワークスが運営する無料パチンコ・パチスロアプリ『777Real (スリーセブンリアル)』は、2026年7月31日(金)から8月2日(日)まで愛知県名古屋市で開催される世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット2026」にブース出展する。

■出展概要

『777Real』は、人気アニメとのタイアップ機種を含む100機種以上のパチンコ・パチスロを無料で楽しめるスマートフォン向けアプリ。今回、「あなたの推し台が777Realで見つかる！」をテーマに、世界中のアニメ・ゲームファン、コスプレファンにパチンコ・パチスロの魅力を伝える。

777Realブースでは、777Realを通してパチスロが遊べる体験会と、コスプレイヤーと写真撮影ができるフォトスポットが用意される。

出展場所：オアシス21 出展ブースエリア

※詳細は公式サイトにて。

■777Real体験会

777Real体験会では、体験機種として777Real内で好評配信中の『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦』、『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』、『スマスロ 東京リベンジャーズ』の3機種を遊ぶことができる。機種ごとに設定されたミッションをクリアすると、豪華景品がプレゼントされる。

参加者には『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦』の777Realオリジナルステッカーをプレゼント。また景品の中には、777Realでしか手に入らないオリジナルグッズもあるという。

※777Realの無料DLで参加可能。

※景品は無くなり次第終了。

対象機種：

①スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

②スマスロ 北斗の拳 転生の章2

③スマスロ 東京リベンジャーズ

■777Realフォトスポット

フォトスポットでは『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦』に登場する「無名」に扮したコスプレイヤーがお出迎え！「無名」に扮するコスプレイヤーとして、人気グラビアタレントの三田悠貴、堀みなみ、湊みそらが出演する。

三田悠貴

堀みなみ

湊みそら

■新規ユーザー限定！全機種高設定

初めてアプリをダウンロードした人を対象に、配信中の全機種を高設定で楽しむことができる。

なお、777Real体験会の対象機種だけではなく、100機種以上のパチンコ・パチスロが対象。この機会に777Realをダウンロードして遊んでみよう。