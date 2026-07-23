円谷フィールズホールディングスの連結子会社であるフィールズは、人気ゲーム『ストリートファイター6』をモチーフにしたレオスター製パチスロ新機種『スマスロ ストリートファイター6』の全国発売を記念し、オリジナル豪華グッズがもらえるキャンペーンを開催する。

また、カプコンタイトルのグッズを多数取り扱う直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」とも連携し、7月24日(金)～8月2日(日)の期間限定で、「CAPCOM STORE(カプコンストア)」店舗での実機展示、および来店者に先着でオリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施される。

■公式Xのフォローで、オリジナルデザインのQuoカード、ハンディファンが当たる

フィールズの公式Xにおける公式アカウントフォロー、並びにキャンペーン投稿をリポストすると、抽選でオリジナルデザインのQuoカードが当たる。

期間中の合計リポスト数によって賞品の当選人数が増えていく、ユーザー投稿連動型のプレゼントキャンペーンとなっている。

また、フィールズ公式Xとエンターライズ公式XをWフォローすると『スマスロ ストリートファイター6』オリジナルデザインのハンディファンが当たるWチャンスも実施される。

【開催期間】7月28日(火)～8月10日(月)まで

【応募条件】フォロー＆リポストで3名

※期間中の合計リポスト数によって賞品当選者数がアップし最大20名に当たる

・5万リポスト：5名

・6万リポスト：6名

・7万リポスト：7名

・8万リポスト：8名

・8万8千リポスト：20名

【賞品】1000円分のQUOカード

【Wチャンス応募】フィールズ公式Xとエンターライズ公式XのWフォロー

【賞品】熱いバトルを涼しくさせるハンディファン(20名)

QUOカード

ハンディファン

■「スマスロ ストリートファイター6発売記念」実機展示＆店頭先着プレゼントも

カプコンタイトルのグッズを多数取り扱う直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、「スマスロ ストリートファイター6」の発売を記念し、7月24日(金)〜8月2日(日)の期間限定で、実機展示とオリジナルステッカーがもらえるキャンペーンを実施する。

対象店舗に来店すると、税込み3,000円以上の購入1会計につき1枚のオリジナルステッカーが全3種の中からランダムでプレゼントされる(いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了)。

●実機展示 展示イメージ

●オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

【配布条件】対象店舗で、税込3,000円以上購入1会計につきオリジナルステッカー(全3種)を1枚プレゼント

※全3種の中からランダムで1枚封入

※いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了

【開催日】2026年7月24日(金) ～8月2日(日)

【実施内容】「スマスロ ストリートファイター6」実機展示およびマストバイキャンペーン

●キャンペーン対象店舗

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)

『ストリートファイターシリーズ』最新作、ついにパチスロ化

今なお進化を続ける「ストリートファイター6」が、満を持してパチスロとして登場する。本作は、ファイターズバトル初当り確率約1/278(設定1時)という遊びやすさに加え、エンターライズ史上最高の出玉性能(純増約6.0枚、バトル勝率が最大で88％over)を両立させたスペックを実現している。

①1Gごとにヒリつく自力バトル「ファイターズバトル」

出玉獲得の鍵となる「ファイターズバトル」は「小役×攻撃アイコン」の組み合わせで展開される。約1/2.9の確率で成立する小役を引くことでアイコンに応じた攻撃が発生。敵キャラの体力を削り切ることで勝利＝ボーナス獲得という、自力感の強いバトルが楽しめる。

②勝てば勝つほど強くなる!?「ランクアップシステム」

ボーナス中はランクアップのチャンスとなっており、バトルに勝利するほど「ROOKIE」「BRONZE」「SILVER」「GOLD」へとランクが昇格。ランクが上がるごとに次回以降のバトル勝率が上昇し、「GOLD」到達で勝率は80%を超える。

③最高ランク「LEGEND」がもたらす期待感

本機最大の出玉トリガーとして、最高ランクである「LEGEND」ランクを搭載。「LEGEND」到達で、バトルの勝率が88％overに上がることに加え、ボーナス平均払い出し枚数が約500枚に上昇する。

本遊技機は、パチンコ・パチスロファンのみならず、ゲームファンなど幅広い層の人々の期待に応える仕上がりとなっている。2026年8月3日より順次導入予定。

(C)CAPCOM