SANKYOは、2026年7月28日(火)より、同社公式ECサイト「FEVER STORE (フィーバーストア)」にて、『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』に関するグッズ全14種の予約受付を開始。さらに、新商品の発売を記念して、全国3会場でPOP UP SHOPを開催することが決定した。

■POP UP SHOP取り扱い商品一覧

■『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』POP UP SHOPについて

【開催場所】東京・秋葉原ラジオ会館前

【開催期間】2026年8月1日(土)～2026年8月9日(日)

【営業時間】10:00～19:00

【開催場所】大阪・ TSUTAYA EBISUBASHI 大阪IP書店

【開催期間】2026年8月11日(火)～2026年8 月23日(日)

【営業時間】10:00～22:00

【開催場所】名古屋・TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町

【開催期間】2026年8月11日(火)～2026年8月23日(日)

【営業時間】10:00～21:00

【イベント内容】

・『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』新商品を販売

＜購入個数制限＞

※ランダム商品の購入は、各商品1会計30個まで。

※オープン商品の購入は、それぞれの商品で各種類1会計10個まで。

・『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』実機展示

●購入特典

1会計につき3,000円(税込)購入するごとに、特典ステッカーを1枚プレゼント。

※特典はなくなり次第終了。

※購入した当日限りのレシートのみ有効。

※レシートの合算は不可。

※精算を2回以上に分けることは不可。

※特典内容は予告なく変更になる場合がある。

■『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』商品のWEB通販について

受注期間：2026年7月28日(火)12時(正午)～2026年8月31日(月)23時59分

発送時期：2026年10月中旬より順次発送予定

販売サイト：FEVER STORE

『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』商品概要

●ブリスター風アクリルキーホルダー(全12種)

【価格】1,200円(税込1,320円)

【素材】アクリル樹脂

【サイズ】約 W35mm×H70mm

●マグカップ(全2種)

【価格】1,600円(税込1,760円)

【素材】陶器

【サイズ】約 W105mm×H105mm×D105mm

●デスクマット(全4種)

【価格】3,600円(税込3,960円)

【素材】(表地)ポリエステル、(裏地)ゴム

【サイズ】約 W600mm×H350mm

●絵馬キーホルダー(全4種)

【価格】1,500円(税込1,650円)

【素材】木・ポリエステル

【サイズ】約 W65mm×H50mm

●サウンドキーホルダー(全1種)

【価格】2,200円(税込2,420円)

【素材】PVC(非フタル酸)、ABS、鉄

【サイズ】約 直径63mm以内

■収録音声

・先SEEDフラッシュカスタム白音声

・先SEEDフラッシュカスタム赤音声

・先SEEDフラッシュカスタム虹音声

・フルバーストアタック音声

・上位RUSH突入音声

・レバブル音声

・SEED発動音

・？？？音声

●超ビッグアクリルスタンド(全2種)

【価格】8,000円(税込8,800円)

【素材】アクリル

【サイズ】フレームサイズ：約 W490mm×H324mm

●ビッグアクリルスタンド(全6種)

【価格】4,000円(税込4,400円)

【素材】アクリル

【サイズ】フレームサイズ：約 W240mm×H300mm

●アクリルスタンド(全8種)

【価格】1,800円(税込1,980円)

【素材】アクリル

【サイズ】フレームサイズ：約 W150mm×H150mm

●トレーディングキャラクターアクリルカード(全16種/ランダム1種入り)

【価格】600円(税込660円)

【素材】アクリル

【サイズ】約 W86mm×H54mm

●トレーディングMSアクリルカード(全17種/ランダム1種入り)

【価格】600円(税込660円)

【素材】アクリル

【サイズ】約 W86mm×H54mm

●2層アクリルキーホルダー(全1種)

【価格】1,500円(税込1,650円)

【素材】アクリル、鉄

【サイズ】約 W64mm×H66mm

●オーロラアート(全1種)

【価格】5,000円(税込5,500円)

【素材】紙

【サイズ】A3

●A5アクリルパネル(全4種)

【価格】3,500円(税込3,850円)

【素材】アクリル、鉄

【サイズ】A5

●Tシャツ(全3種)

【価格】4,000円(税込4,400円)

【素材】綿100％

【サイズ】フリーサイズ：約 身丈73cm×身幅55cm×肩幅50cm×袖丈22cm