SANKYOは、2026年7月28日(火)より、同社公式ECサイト「FEVER STORE (フィーバーストア)」にて、『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』に関するグッズ全14種の予約受付を開始。さらに、新商品の発売を記念して、全国3会場でPOP UP SHOPを開催することが決定した。
■POP UP SHOP取り扱い商品一覧
■『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』POP UP SHOPについて
【開催場所】東京・秋葉原ラジオ会館前
【開催期間】2026年8月1日(土)～2026年8月9日(日)
【営業時間】10:00～19:00
【開催場所】大阪・ TSUTAYA EBISUBASHI 大阪IP書店
【開催期間】2026年8月11日(火)～2026年8 月23日(日)
【営業時間】10:00～22:00
【開催場所】名古屋・TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町
【開催期間】2026年8月11日(火)～2026年8月23日(日)
【営業時間】10:00～21:00
【イベント内容】
・『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』新商品を販売
＜購入個数制限＞
※ランダム商品の購入は、各商品1会計30個まで。
※オープン商品の購入は、それぞれの商品で各種類1会計10個まで。
・『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』実機展示
●購入特典
1会計につき3,000円(税込)購入するごとに、特典ステッカーを1枚プレゼント。
※特典はなくなり次第終了。
※購入した当日限りのレシートのみ有効。
※レシートの合算は不可。
※精算を2回以上に分けることは不可。
※特典内容は予告なく変更になる場合がある。
■『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』商品のWEB通販について
受注期間：2026年7月28日(火)12時(正午)～2026年8月31日(月)23時59分
発送時期：2026年10月中旬より順次発送予定
販売サイト：FEVER STORE
『eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス』商品概要
●ブリスター風アクリルキーホルダー(全12種)
【価格】1,200円(税込1,320円)
【素材】アクリル樹脂
【サイズ】約 W35mm×H70mm
●マグカップ(全2種)
【価格】1,600円(税込1,760円)
【素材】陶器
【サイズ】約 W105mm×H105mm×D105mm
●デスクマット(全4種)
【価格】3,600円(税込3,960円)
【素材】(表地)ポリエステル、(裏地)ゴム
【サイズ】約 W600mm×H350mm
●絵馬キーホルダー(全4種)
【価格】1,500円(税込1,650円)
【素材】木・ポリエステル
【サイズ】約 W65mm×H50mm
●サウンドキーホルダー(全1種)
【価格】2,200円(税込2,420円)
【素材】PVC(非フタル酸)、ABS、鉄
【サイズ】約 直径63mm以内
■収録音声
・先SEEDフラッシュカスタム白音声
・先SEEDフラッシュカスタム赤音声
・先SEEDフラッシュカスタム虹音声
・フルバーストアタック音声
・上位RUSH突入音声
・レバブル音声
・SEED発動音
・？？？音声
●超ビッグアクリルスタンド(全2種)
【価格】8,000円(税込8,800円)
【素材】アクリル
【サイズ】フレームサイズ：約 W490mm×H324mm
●ビッグアクリルスタンド(全6種)
【価格】4,000円(税込4,400円)
【素材】アクリル
【サイズ】フレームサイズ：約 W240mm×H300mm
●アクリルスタンド(全8種)
【価格】1,800円(税込1,980円)
【素材】アクリル
【サイズ】フレームサイズ：約 W150mm×H150mm
●トレーディングキャラクターアクリルカード(全16種/ランダム1種入り)
【価格】600円(税込660円)
【素材】アクリル
【サイズ】約 W86mm×H54mm
●トレーディングMSアクリルカード(全17種/ランダム1種入り)
【価格】600円(税込660円)
【素材】アクリル
【サイズ】約 W86mm×H54mm
●2層アクリルキーホルダー(全1種)
【価格】1,500円(税込1,650円)
【素材】アクリル、鉄
【サイズ】約 W64mm×H66mm
●オーロラアート(全1種)
【価格】5,000円(税込5,500円)
【素材】紙
【サイズ】A3
●A5アクリルパネル(全4種)
【価格】3,500円(税込3,850円)
【素材】アクリル、鉄
【サイズ】A5
●Tシャツ(全3種)
【価格】4,000円(税込4,400円)
【素材】綿100％
【サイズ】フリーサイズ：約 身丈73cm×身幅55cm×肩幅50cm×袖丈22cm