SANKYOは、CSスポーツチャンネル「スカイA」にて2026年8月8日(土)12時から放送される『SANKYO presents ガンダムeスポーツ GGGP2026 日本一決定戦直前スペシャル』を番組提供することを発表した。

本番組は、国内最大のガンダムゲーム大会「GGGP2026 (GUNDAM GAME GRAND PRIX 2026)」について紹介する番組。番組内では、2026年8月22日(土)に両国国技館にて開催予定の本戦に先駆け、その出場権をかけた白熱の予選バトルの模様をお届けする。

きしたかの(岸大将/高野正成)

宇内梨沙

道井悠

■SANKYOの最新情報も紹介

番組内では、SANKYOのパチンコ最新機種である「eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス」の紹介ならびにお笑いコンビ「きしたかの」による実践バトルが行われる。どちらが勝者になるのか！？勝負の行方にも注目したい。

なお、本放送での実践バトルの続きにあたる完全版は、同社公式YouTubeチャンネル「SANKYO FEVER TV」にて期間限定で公開。CS放送を視聴できない人はYouTubeをチェックしてみてほしい。

また、同社が推進している「KUGITAMA」プロジェクトについての最新情報も紹介。「KUGITAMA」プロジェクトとは“釘と玉によるパチンコ本来の面白さ”を社会へ伝えていくプロジェクトで、このプロジェクトをきっかけとして、遊技人口の減少に歯止めをかけ、大衆娯楽文化として気軽に楽しめるパチンコを次世代へ継承していくことを目指している。

■『SANKYO presents ガンダムeスポーツ GGGP2026 日本一決定戦直前スペシャル』

【放送日時】

初回放送：2026年8月8日(土)12:00～12:30

再放送：2026年8月19日(水)15:00～15:30／2026年8月26日(水)22:30～23:00

チャンネル情報：スカイA(※視聴には契約が必要)

YouTube：SANKYO FEVER TV

配信日時：2026年8月8日(土)～2026年9月7日(月)※期間限定公開

【出演】

ゲスト：きしたかの

MC：宇内梨沙

解説：道井悠

(C)サンライズ