愛媛県松山市を拠点に、エンターテインメント施設を運営するキスケは、複合エンターテインメント施設「KIT」において、親子で参加できる夏休み限定イベント「ボウリング裏側探検」を、2026年8月2日、8月23日、8月30日の3日間開催する。

「ボールはどうやって戻ってくるの？」

「倒れたピンは、次の投球までにどうなるの？」

普段は見ることのできないボウリングレーンの裏側を探検し、ボールやピンが動く仕組みを実際の設備を見ながら学ぶ。探検後には先生によるボウリングミニレッスンを実施。さらに、KIT・KIT PLAYの2時間遊び放題も付いた、学びと遊びを一日で楽しめる親子向け体験プログラムとなっている。

■遊んでいるだけでは気づかない「なぜ？」を発見

普段、来場者が目にするのは、ボールを投げ、ピンが倒れ、スコアが表示されるレーンの表側。しかし、その一投の裏側では、ボールやピンを次の投球へつなぐための設備が動き続けている。

「ボウリング裏側探検」では、普段は入ることのできないエリアへ親子で入り、いつも何気なく楽しんでいるボウリングが、どのような仕組みによって成り立っているのかを見学する。

機械の仕組みを一方的に説明するだけではなく、子どもたちが目の前の設備を見ながら疑問を持ち、自分で考えることを大切にしており、いつもの遊び場が学びの場所へ変わる瞬間は、子どもたちにとって新鮮な驚きの連続。機械やものづくり、施設を支える仕事に興味を持つきっかけとして、夏休みの自由研究にもつながる体験を目指すという。 。

■見て終わらない「見る、知る、やってみる」の3段階

本イベントの特徴は、裏側を見学するだけで終わらないこと。探検のあとは、先生によるボウリングミニレッスンが開催され、ボールの持ち方や投げ方など、上達するためのコツを教わり、実際のレーンで挑戦できる。

裏側を「見る」。

仕組みを「知る」。

投球のコツを教わり、自分で「やってみる」。

知識と実践をひとつの流れにすることで、子どもたちは見学で得た興味を、そのまま次の挑戦へつなげることができる。うまく投げられたときの喜びや、昨日までできなかったことが少しできるようになる達成感も、本イベントで持ち帰ってほしい大切な体験のひとつとなっている。

■親子で同じ発見を共有する、夏休みの思い出

「ボウリング裏側探検」は、子どもだけではなく、保護者も一緒に参加する親子体験型イベント。親子で同じ場所を歩き、同じ設備を見て、一緒に驚く。子どもから出てくる「どうして？」を親子で考え、探検後には一緒にボウリングを楽しむことができる。

体験は、イベント会場にいる時間だけで終わるものではない。参加前の「裏側を見てみたい」という期待から始まり、当日の発見と挑戦を経て、帰宅後も「あの中はこうなっていたよ」と家族で話したくなる。そんな時間まで含めて、ひとつの夏休みの思い出になると考えられている。

■遊びが学びに変わる「参加型体験」

KITが大切にしているのは、設備を見せるだけではなく、子どもたち自身が「なぜ？」を見つけ、知り、実際に試すことのできる体験。普段は表側から楽しんでいるボウリングも、その裏側には、ボールを戻し、倒れたピンを再び並べるためのさまざまな仕組みがる。 「ボウリング裏側探検」では、普段は見ることのできない設備を間近で見学を通して仕組みを学ぶ。さらに、探検後にはボウリング講師によるミニレッスンを実施。教わったコツを、実際のボウリングですぐに試すことができる。

見る。知る。教わる。そして、自分でやってみる。

子どもたちは、ただ説明を聞くだけの見学者ではなく、自分の「なぜ？」を追いかける探検者になる。親子で同じ驚きや発見を共有し、体験後も「あの機械はこう動いていたね」と話したくなる。設備を見ることだけで終わらず、参加した親子が何を発見し、どのような思い出を持ち帰ることができるのか。KITは、そんな記憶に残る体験を大切にしているという。

■探検後もKIT・KIT PLAYで2時間遊び放題

裏側探検とボウリングミニレッスンのあとは、KIT・KIT PLAYを2時間遊び放題で楽しめる。KITには、ボウリングをはじめ、8月10日オープン予定の新エリア『KISUKE TIME ATTACK』やカラオケ、トランポリン、ボルダリング、ダーツ、ビリヤードなど、家族で挑戦できる多彩な遊びがそろっている。

8月10日オープン予定『KISUKE TIME ATTACK』

見学で好奇心を刺激し、レッスンでコツをつかみ、その後は好きな遊びに思いきり挑戦する。約3時間を通して、親子それぞれの「やってみたい」を広げることができる。すべて屋内で楽しめるため、猛暑や雨などの天候を気にせず、夏休みのお出かけ先として安心して計画することができる。

■KITが目指す「遊びから始まる学び」

子どもたちにとって、遊びと学びは別々のものではない。夢中で遊んでいるときに生まれる「なぜ？」や「もっと上手になりたい」という気持ちこそ、新しいことを知り、挑戦する力につながる。

KIT PLAYクライミングエリア

KITは、楽しいだけで終わる遊び場ではなく、遊びを通して子どもたちが発見し、コツをつかみ、成長できる場所を目指しており、この夏は、ボウリングの表側だけではなく、普段は見られない裏側まで親子で満喫し、ここでしかつくれない思い出を持ち帰ってみたい。

■「2時間遊び放題付き ボウリング裏側探検」開催概要

開催日：2026年8月2日(日)、8月23日(日)、8月30日(日)

開始時間：各日10時30分

所要時間：約3時間

※裏側見学、ボウリングミニレッスン、2時間遊び放題を含む。

内容：

・ボウリングレーンの裏側見学

・先生によるボウリングミニレッスン

・KIT・KIT PLAYの2時間遊び放題

参加費：

親子2名で3,000円

こども追加1名につき1,000円

対象：小学生までの子どもと保護者

定員：20名

※定員を超えた場合はキャンセル待ちとなる。

参加方法：完全予約制

開催場所：キスケKIT

各詳細は公式サイトにて。