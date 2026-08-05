Lil' Leise But GoldとKMが、8月5日（水）にアルバム『Emotional Spectrum』をDaichi Yamamotoが主宰するレーベル・Andlessからリリースした。本作には、先行シングル「stella」「EXTRA 15」を含む全8曲を収録。全楽曲のプロデュースをKMが手がけている。

本作は、Lil' Leise But Goldの透明感ある歌声を軸に、レゲエやダンスホール、ドリル、ジャングルなど、多彩なジャンルを取り入れたサウンドが広がるアルバム。全編をプロデュースしたKMによる繊細なトラックメイクと重なり合うことで、アンニュイな空気感から夏の熱を感じさせるグルーヴ、ダークな世界観、そしてエモーショナルでセンチメンタルな余韻まで、一枚を通してさまざまな感情の揺らぎを描き出している。

タイトルが示す通り、『Emotional Spectrum』は感情のスペクトラムを描き出す。日常に溶け込む熱や憂鬱、温もりや切なさを丁寧にすくい上げながら、8つの楽曲を通して一つの世界観を紡いでいく。Lil' Leise But GoldとKMらしい空気感が随所に息づく、何度も聴き返したくなる一枚となっている。

＜リリース情報＞

Lil' Leise But Gold, KM

『Emotional Spectrum』

配信中

https://linkco.re/T15PXXxg

=収録曲=

1. Heaven

2. airplane mode

3. EXTRA 15

4. hashigo

5. 底の海

6. love

7. stella

8. Emotional Spectrum

Written by Lil' Leise But Gold

Produced by KM

Mixed & Mastered by KM

Artwork：

Photo by Ryosuke Hoshina

Styling by Rui Goto

Hairmake by Mei Uehara