Lil' Leise But GoldとKMが、8月5日（水）にアルバム『Emotional Spectrum』をDaichi Yamamotoが主宰するレーベル・Andlessからリリースした。本作には、先行シングル「stella」「EXTRA 15」を含む全8曲を収録。全楽曲のプロデュースをKMが手がけている。
本作は、Lil' Leise But Goldの透明感ある歌声を軸に、レゲエやダンスホール、ドリル、ジャングルなど、多彩なジャンルを取り入れたサウンドが広がるアルバム。全編をプロデュースしたKMによる繊細なトラックメイクと重なり合うことで、アンニュイな空気感から夏の熱を感じさせるグルーヴ、ダークな世界観、そしてエモーショナルでセンチメンタルな余韻まで、一枚を通してさまざまな感情の揺らぎを描き出している。
タイトルが示す通り、『Emotional Spectrum』は感情のスペクトラムを描き出す。日常に溶け込む熱や憂鬱、温もりや切なさを丁寧にすくい上げながら、8つの楽曲を通して一つの世界観を紡いでいく。Lil' Leise But GoldとKMらしい空気感が随所に息づく、何度も聴き返したくなる一枚となっている。
＜リリース情報＞
Lil' Leise But Gold, KM
『Emotional Spectrum』
配信中
=収録曲=
1. Heaven
2. airplane mode
3. EXTRA 15
4. hashigo
5. 底の海
6. love
7. stella
8. Emotional Spectrum
Written by Lil' Leise But Gold
Produced by KM
Mixed & Mastered by KM
Artwork：
Photo by Ryosuke Hoshina
Styling by Rui Goto
Hairmake by Mei Uehara