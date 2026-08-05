パチンコ・パチスロ業界最大級のファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」(みんパチ・スロサミ2026)のプレス発表会が7月30日に都内で行われ、同イベントで総合MCを務めるパチスロライターの木村魚拓、タレントの青山りょうが登壇した。

青山りょう

ジャケット姿で登壇した木村魚拓に「気合い入りまくり」

「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」は、日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)が、9月22日に東京国際フォーラムで開催する合同ファンイベント。

この日の発表会では、総合MCを務める木村と青山が、同イベントの見どころを紹介。総台数350台を超える最新機種を含む実機の試打や、歌やクイズ、生配信などによるステージイベントが行われるほか、輪投げなどが楽しめる初の縁日コーナーや、昨年好評だった物販コーナーも拡充して設置されることなどが発表された。

発表会では、木村と共に総合MCを務める青山が、ジャケット姿で登壇した木村に、「パチンコ、パチスロを代表するイベントのMCですからね! 珍しくジャケットなんか着ちゃってね、気合い入りまくりなんですけど」と語りかけ、イベントへの意気込みを聞く場面も。

また、意気込みを熱く語った木村が、「青山さんも一緒に(総合MC)。私、行きすぎることが多々ありますので、それを押さえつけていただければと……」と要望を伝えると、青山は、「私はもう“ストッパー役”として、当日は頑張らせていただきたいと思いますので、みなさんもぜひ楽しみにしていてください!」と笑顔で意気込みを語った。