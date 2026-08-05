ASHA、KOKONAによるユニット・TAKARAデビュー、セルフプロデュース楽曲リリース

BMSGとちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』で注目を集めたASHAとKOKONAによる新ユニット・TAKARAが、2026年8月8日（土）にデビューすることが決定した。

また、セルフプロデュースによるデビュー曲「Time is money」を同日リリース。HANA、ふみのに続く『No No Girls』出身アーティストとして、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル・NO LABEL ARTISTSの第2弾アーティストとしてデビューする。

TAKARAは、既成概念にとらわれない独創的な世界観とタフなラップスキルで強烈なインパクトを残したASHAと、エモーショナルな歌声と圧倒的な表現力で人々を魅了するKOKONAによるユニット。セルフプロデュースを武器に、それぞれ異なる個性と才能を持つ2人が融合し、唯一無二の表現を生み出していく。

YouTubeに公開された動画では、着物姿の2人が「TAKARA」の文字を書き上げ、新たな活動の始動を印象的に表現。楽曲の詳細やコンセプトはほぼ明かされておらず、その全貌に期待が寄せられる。

＜リリース情報＞

TAKARA

「Time is money」

2026月8月8日（土）リリース

Official Website：https://takara.b-rave.tokyo/