5人組ボーイズグループ・SEVENIC、豊洲PIT単独ワンマンライブ開催を発表

ワタナベエンターテインメント所属の5人組ボーイズグループ「SEVENIC（セブニック）」が、2026年8月5日（水）、ららぽーとTOKYO-BAYにて6thシングル『必ずまた、君と巡り逢う』の発売記念リリースイベントを開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】SEVENIC、ライブ写真（全25枚）

会場には早朝から多くのファンが詰めかけ、メンバー個々の目覚ましいソロ活躍の報告、迫力のライブパフォーマンス、そして前回の渋谷公演から一気に「キャパシティ5倍」となる豊洲PITでの単独ワンマンライブ決定のサプライズ発表に、会場は大きな歓喜と熱気に包まれた。

今回のリリースイベントは、メンバーの個々の大活躍発表後”初のファンとのリリースイベント”として開催前から大きな注目を集めていた。先着抽選での応募は定員数を超える枚数が殺到。テレビ朝日系特撮映像シリーズ”PROJECT R.E.D.”。シリーズ第2弾として現在放送中の『角醒ハンター オメガホーン』で初主演・初ドラマを務める楢原聖（ショウ）、ミュージカル『テニスの王子様』や映画『タクミくんシリーズ』を経て、超人気作・ミュージカル『刀剣乱舞』への出演が決定した明石陸（リク）。まさにいま旬の話題をさらうメンバーたちがステージに姿を現すと、集まった超満員のファンから割れんばかりの歓声が巻き起こった。

イベントは1部（14:00〜）と2部（17:30〜）の2部構成で実施。真夏の太陽にも負けない熱気の中、オープニングソング『必ずまた、君と巡り逢う』とともにメンバーが登場すると、一気に会場の温度が上昇。ファン（ONiC）の歓声に包まれながら5人が登場。力強く新曲を披露し、百人一首の世界観を映し出すような、澄んだ川の流れを感じさせる美しいサウンドで会場を一気に包み込み鮮やかに彩った。

本イベントのライブパフォーマンスは、すべてSEVENICのオリジナル楽曲のみで構成され、彼らの多彩な音楽性とグループの軌跡を存分に体感できる見どころ満載のセットリストとなった。夏らしさを全面に押し出した今にぴったりな『OH-OH-OH』や、1stシングルであり「SEVENIC！」というファンとの掛け合いが印象的な『Turn it up』で会場の一体感を一気に高める。さらに、『LOOPER』は彼らがパフォーマンスに「サインスピニング」を初めて取り入れた楽曲でもあり、今回の新曲で見せる洗練された表情とは一味違う、激しく技を繰り出すダイナミックなパフォーマンスで観客を圧倒した。

そして、SEVENICの公式SNS上にて「また逢う約束」として意味深に発信・予告され、ファンの間でも話題と期待を集めていた重大発表として、2027年3月28日（日）にグループ史上最大規模となる「豊洲PIT」での単独ワンマンライブ開催がサプライズ発表され、会場が歓喜の渦に包まれた。

メンバーは「支えてくれるONiCのおかげで、豊洲PITという挑戦の舞台に立つことができ本当に嬉しいです。前回と比べ大きいステージでの開催ですが、個々でも成長していく僕たちに失敗する気は一切ありません。目標は『会場を満員にすること』。絶対に満員の会場で『最高の景色』を皆で見たいですし、ここからさらに大きなステージへと突き進んでいきます！」と次なる大舞台への熱い思いとONiCへの感謝を語った。

最新作となる6thシングル『必ずまた、君と巡り逢う』は、百人一首の有名な和歌をモチーフに制作されたアグレッシブチューン。川の流れが一度岩によって分かれても、再び一つに合流するように、各自のソロ活動や試練を経て「必ずまた逢う」という強い誓いと意志が込められている。

セットリスト

1. Turn it up

2. LOOPER

3. HERO MODE

4. Once again

5. YELL（未公開・リク作詞）

カバー曲コーナー

6. OH-OH-OH（5th新曲）

7. One more step

8. LOOPER（サインスピニング演出）

[ENCORE]

9. OH-OH-OH

10. HERO MODE

X：https://x.com/SEVENIC_JP

Instagram：https://www.instagram.com/sevenic_official/