The BONEZ、対バンTOUR 「MATCHBOX2026」、出演アーティスト一挙公開

11月3日にトヨタアリーナでの復活ワンマンを控えたThe BONEZが、9月より開催する2マンツアー「The BONEZ MATCHBOX2026」の対バンアーティストを一斉解禁した。

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浜松公演に「SiM」、神戸公演に「Fear, and Loathing in Las Vegas」、周南公演に「SHANK」、熊本公演に「HIKAGE」、名古屋・大阪公演に

「ENTH」を迎えることが決定した。

＜ライブ情報＞

The BONEZ MATCHBOX2026

9月15日（火）浜松窓枠 / SiM

9月16日（水）神戸Harbor Studio / Fear,and Loathing in Las Vegas

9月18日（金）周南 RISING HALL / SHANK

9月20日（日）熊本 B.9 V1 / HIKAGE

9月30日（水）名古屋 THE BOTTOM LINE / ENTH

10月1日（木）大阪 GORILLA HALL OSAKA / ENTH

【プレイガイド先⾏受付中】8/5（⽔）12:00〜8/11（⽕祝）23:00

https://eplus.jp/thebonez/

https://l-tike.com/thebonezticket

https://w.pia.jp/t/thebonez-pr/

オールスタンディング（一般）：¥5,300

オールスタンディング（Ｕ１８学割）：¥3,800