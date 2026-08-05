The BONEZ、対バンTOUR 「MATCHBOX2026」、出演アーティスト一挙公開

11月3日にトヨタアリーナでの復活ワンマンを控えたThe BONEZが、9月より開催する2マンツアー「The BONEZ MATCHBOX2026」の対バンアーティストを一斉解禁した。
浜松公演に「SiM」、神戸公演に「Fear, and Loathing in Las Vegas」、周南公演に「SHANK」、熊本公演に「HIKAGE」、名古屋・大阪公演に
「ENTH」を迎えることが決定した。
＜ライブ情報＞
The BONEZ MATCHBOX2026
9月15日（火）浜松窓枠 / SiM
9月16日（水）神戸Harbor Studio / Fear,and Loathing in Las Vegas
9月18日（金）周南 RISING HALL / SHANK
9月20日（日）熊本 B.9 V1 / HIKAGE
9月30日（水）名古屋 THE BOTTOM LINE / ENTH
10月1日（木）大阪 GORILLA HALL OSAKA / ENTH
【プレイガイド先⾏受付中】8/5（⽔）12:00〜8/11（⽕祝）23:00
https://l-tike.com/thebonezticket
https://w.pia.jp/t/thebonez-pr/
オールスタンディング（一般）：¥5,300
オールスタンディング（Ｕ１８学割）：¥3,800