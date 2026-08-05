パチンコ・パチスロ業界最大級のファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」(みんパチ・スロサミ2026)のプレス発表会が7月30日に都内で行われ、同イベントで総合MCを務めるパチスロライターの木村魚拓、タレントの青山りょうが登壇した。

木村魚拓

「精一杯務めさせていただきます」総合MCへの意気込みを語る

「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」は、日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)が、9月22日に東京国際フォーラムで開催する合同ファンイベント。

この日の発表会では、総合MCを務める木村と青山が、同イベントの見どころを紹介。総台数350台を超える最新機種を含む実機の試打や、歌やクイズ、生配信などによるステージイベントが行われるほか、輪投げなどが楽しめる初の縁日コーナーや、昨年好評だった物販コーナーも拡充して設置されることなどが発表された。

総合MCを務める木村は、イベントへの意気込みを聞かれると、まず、「昨今流行っている麻雀のMリーグですと、この熱狂を外に、というスローガンがあるわけですよ。つまり、内包する熱を外に伝えることでファン獲得、拡大につながる……ということなんですが。その熱がとろ火じゃ、伝えようがないじゃないですか」とコメント。

続けて、「だから、(イベントが)このパチンコ・パチスロ業界が沸き立つような熱を持つ、そのきっかけになれば、一助になればと、精一杯MC務めさせていただきますので、当日みなさまよろしくお願い致します」と総合MCへの思いを語った。