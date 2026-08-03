「悪口、卑猥なやつを送らないで」元AKB48でタレントの柏木由紀が、SNSに寄せられるコメントに苦言を呈した――。

柏木由紀

「スクショして残しています」「悪口、卑猥なやつ、もう送らないで」

7月29日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』では、インスタグラムの“コメントパトロール”を実施。「だいぶYouTubeのコメント欄はよくなった。ほとんど見なくなって、少なくなった」と話しつつ、「約1年ぐらいで溜まったものを、スクショして残していますので。悪口とか激ヤバは少ないんですけど、面白いものを紹介していきます(笑)」と含み笑いで意気込んだ。

インスタグラムのDMに、たびたび“とんでもメッセージ”が届くという柏木。「かわいいね!」「めちゃめちゃきれいだよ!」と称賛したあとに、「さよなら」「おばさん早くやめろ」と豹変してしまう人がいるといい、「何が起きた～!? ビックリした(笑)。多いんだよね。これ系」と苦笑い。ほかにも、「由紀さんが大好きです!」のあと、「クソうんち野郎」と言われたこともあるそうで、「情緒大丈夫? みんな」と笑い飛ばした。

豹変タイプだけでなく、卑猥なメッセージを送ってくる人もいるようで、柏木は、「勘弁してくれよ～。連投すんな(笑)」とうんざり。さまざまなコメントを紹介しながら、「何なの? みんな、落ち着いて!」「すごい怒ってる(笑)」「意味わかんない」とツッコみつつ、最後は、「こういう悪口、卑猥なやつ、意味不明なものを、もう送らないでください(笑)。でもまあ、1個動画にして昇華できたので、良しとしましょう」と笑顔で締めくくった。

視聴者からは、「変なコメントでも笑い飛ばせるゆきりんは強い」「ゆきりんがんばって笑いに昇華しててえらい」と柏木のバラエティセンスに称賛の声が集まる一方、「返事もらえなくて逆上する人が何人もいるの怖すぎるんだけど……」「送ってる人の人間性は疑う」「辛辣なコメント多いなあ」「本名晒して誹謗中傷するなんてゆきりんじゃなかったら訴えられてもおかしくない」「法的措置をしてもおかしくないレベル」「真面目に応援コメントしてる人が可哀想だからこの企画もいいけど応援コメントも同じくらい読み上げてあげてほし～」など心無いコメントを送る人への批判も寄せられている。