「40歳になったら1回は受けましょう」お笑いタレントで現役医師のしゅんしゅんクリニックPが、大腸がんの初期症状や検査のタイミングについて解説した――。

しゅんしゅんクリニックP

大腸カメラは「40歳になったら1回は受けましょう」「自分への誕生日プレゼントとして」

7月24日に更新されたYouTubeチャンネル『しゅんしゅんクリニックPチャンネル』で、しゅんPは、「大腸がんについて、症状や検査、治療などを解説していきたい」とコメント。最近では、ダウンタウン・松本人志が大腸がんの手術を受けたことを公表したが、「こういう機会があると、大腸がんについて、どういう症状なんだろう? どういう検査を受けたほうがいいのか? 何歳になったら検査を受けたほうがいいのか? という疑問が湧き出てくる。大腸がんのことを知ってもらういい機会だと思う」と話した。

しゅんPは、大腸がんについて、「日本人が新しく罹るがんの数で1位」「大腸がんが原因で亡くなってしまう数も、男性は2位、女性は1位」と説明。研修医時代にも、大腸がんで亡くなってしまう患者を目にしたといい、「すごい怖い病気」と感じていたという。また、「がん全般に言えるが、基本的に初期症状はない」としつつ、便秘や下痢、血便、貧血、体重減少、疲労感などの初期症状を列挙。一方で、「便秘や下痢は普通にあったりしますし。そこからがんを疑うっていうのはできない」と語った。

明確な症状がないため、「定期的な検査が大事」と主張したしゅんP。検査の方法の一つに便潜血検査があるが、「陽性だったら、必ず大腸カメラを受けてください。必ずです」と訴え、「痔の出血がほとんどだが、その中に大腸がんやポリープが隠れていることもある」と吐露。大腸カメラに関し、「40歳になったら1回は受けましょう」と勧め、「大腸がんは、40歳前後ぐらいから増えはじめる。40歳になった自分の体への誕生日プレゼントとして受けるっていうのは、ありかなと思います」と伝えた。

このほか、しゅんPは、大腸がんのリスクを上げてしまう生活習慣、リスクを下げる食生活などをアドバイス。改めて、「大腸がんは、初期で見つかれば、基本的に治癒する可能性が高い。そういう意味でも、検査を受けてほしい」と呼びかけ、「これを参考にして、日ごろの生活習慣に取り入れてもらえたらうれしい」と結んだ。

コメント欄には、「めちゃくちゃ勉強になりました」「来年受けようと決意しました!」「しゅんPの説明わかりやすい」「有用な動画だ」「本当みんなしゅんPさんの動画見た方がいいと思う」「人間ドックのおかげで大腸がんの早期発見出来ました」「いつも役立つ情報をありがとうございます」などの反響の声が寄せられている。