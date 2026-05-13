「ビックリしてる(笑)」元AKB48でタレントの柏木由紀が、最近判明した“衝撃の事実”に大笑いした――。
「このタイミングでコンタクトになりました」と報告
4日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』で、「このタイミングでコンタクトになりました」と切り出した柏木。実は1～2年前、運転免許証の更新で視力を測ったところ、「1.2と0.1以下」だったといい、「でも、私が“見えない”とか言ってることないじゃないですか。現場とか仕事で、カンペが見えないとか1回もなくて。だから、ええ～? みたいな。そうなんだって感じで」とあまり気にしていなかったと語った。
しかし、最近、まぶたが腫れて眼科に行ったところ、「“視力どうなってんの!?”みたいな(笑)。やさしかったけど、“ええっ!? どういうことですか?”みたいに怒られて」と吐露。左右で見え方の差が激しいため、「こんなに差があると、絶対に頭痛くなってたり、疲れるはずだ」と指摘されたが、「私は、もう慣れちゃってて。遠くのものを見るときはこっちの目、近くのときはこっちの目みたいな。多分、勝手に使い分けてたっぽい」とあっけらかんと話した。
体調や生活に支障が出るレベルだったため、眼科医も、「こんなの放置してたらとんでもないですよ」と心配。そこで、視力が悪い右目だけコンタクトを作ったというが、「そしたら、私の顔にいっぱいシワあった」と大爆笑。両目でハッキリ見えるようになり、「シワと毛穴と指毛(笑)。ビックリしたの! ヤバい!」と絶叫し、「ぼんやり見えてたみたいで。つけた瞬間、ここのシワが……。見えてなかったわ～。今ビックリしてる」とぶっちゃけた。
見たくないものまで見えてしまい、「目がいい人はみんな、こう見えてたってことでしょ? ヤバいんだけど!」と笑いが止まらない柏木。コンタクトにしてから、「本当に変わった」そうで、「携帯のXの文字とかも、めっちゃハッキリ見えるようになった。やっぱりダメだった(笑)。よかったです」と苦笑い。最後は、「みなさんも眼科は行きましょう。視力が悪くて見えてても、こういうことがありますから」と呼びかけて結んでいた。
【編集部MEMO】
柏木由紀は、2020年2月に公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を開設。「身近な存在に感じていただけたら」の思いで立ち上げ、「AKBっぽいことアイドルっぽいことそうじゃないこと、なんでもやっていきます! やってほしいことや要望などありましたらお手柔らかにコメント欄へーー!!」と呼びかけていた。現在はチャンネル登録者数60万人を超え、累計の再生数は1億5,000万回を突破する人気チャンネルとなった。