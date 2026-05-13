「ビックリしてる(笑)」元AKB48でタレントの柏木由紀が、最近判明した“衝撃の事実”に大笑いした――。

柏木由紀

「このタイミングでコンタクトになりました」と報告

4日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』で、「このタイミングでコンタクトになりました」と切り出した柏木。実は1～2年前、運転免許証の更新で視力を測ったところ、「1.2と0.1以下」だったといい、「でも、私が“見えない”とか言ってることないじゃないですか。現場とか仕事で、カンペが見えないとか1回もなくて。だから、ええ～? みたいな。そうなんだって感じで」とあまり気にしていなかったと語った。

しかし、最近、まぶたが腫れて眼科に行ったところ、「“視力どうなってんの!?”みたいな(笑)。やさしかったけど、“ええっ!? どういうことですか?”みたいに怒られて」と吐露。左右で見え方の差が激しいため、「こんなに差があると、絶対に頭痛くなってたり、疲れるはずだ」と指摘されたが、「私は、もう慣れちゃってて。遠くのものを見るときはこっちの目、近くのときはこっちの目みたいな。多分、勝手に使い分けてたっぽい」とあっけらかんと話した。

体調や生活に支障が出るレベルだったため、眼科医も、「こんなの放置してたらとんでもないですよ」と心配。そこで、視力が悪い右目だけコンタクトを作ったというが、「そしたら、私の顔にいっぱいシワあった」と大爆笑。両目でハッキリ見えるようになり、「シワと毛穴と指毛(笑)。ビックリしたの! ヤバい!」と絶叫し、「ぼんやり見えてたみたいで。つけた瞬間、ここのシワが……。見えてなかったわ～。今ビックリしてる」とぶっちゃけた。

見たくないものまで見えてしまい、「目がいい人はみんな、こう見えてたってことでしょ? ヤバいんだけど!」と笑いが止まらない柏木。コンタクトにしてから、「本当に変わった」そうで、「携帯のXの文字とかも、めっちゃハッキリ見えるようになった。やっぱりダメだった(笑)。よかったです」と苦笑い。最後は、「みなさんも眼科は行きましょう。視力が悪くて見えてても、こういうことがありますから」と呼びかけて結んでいた。