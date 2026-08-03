元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が7月30日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「後半戦開幕! 赤星が選ぶ後半戦のカギとは!?」に出演。阪神・才木浩人の痛恨被弾に感じたことを明かした。

赤星憲広

才木浩人がダルベックから逆転2ランを被弾

7月24日、巨人との試合で延長10回の激闘の末に、2対4で敗れた阪神。この日先発だった才木は好投を見せるも、「あと1人」のタイミングでダルベックから逆転2ランを被弾。10回に岩崎優が決勝弾を浴びたことで、痛恨の逆転負けを喫することとなった。

このホームランについて、赤星氏は「才木投手からしたら、まあ悔まれる一球だったと思いますよね、あれはね」と述べながら、「フォークが一番、三振を取れるというバッテリーの考えだと思うし、意図としてはワンバン投げるくらいの気持ちで行きたかったんだろうけど、ちょっと僕が見てる分には置きにいってる感はあったよね。投げ方自体に」と、才木の投球を分析した。

また、赤星氏は「なんで才木を引っ張ったんだ、みたいな人もたぶんいるんですよ」とファンの反応に触れながら、「僕から言わせてください。引っ張るでしょ」と持論。

続けて、「いやもう、才木と村上と高橋だったら、全員あそこはそのままでしょ」と、村上頌樹、高橋遥人の名前も挙げたうえで、「後ろの状況というよりも、この3人はあの同じ状況だったら全員そのままよ」「で、打たれたらそれはもう仕方ないでしょ、才木が打たれちゃったらさ」「この3人はタイガースのエースというよりも、もう日本球界を代表するようなピッチャーなわけで、だから彼らが打たれるんだったらもう仕方ない」と、続投に問題があったわけではなかったとの見解を示していた。