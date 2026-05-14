「理不尽なことをいっぱい言われて……」元AKB48でタレントの柏木由紀が、タクシー乗車時のエピソードを明かした――。

柏木由紀

「駐車場でガンッてやられて腰いっちゃって」アイドル時代にケガしたことも

4日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』では、タクシーの話題に。柏木は、“顔バレ”や“家バレ”をしたくないため、普段は、ドライバーと目を合わせないようにしているという。しかし、そんな態度が災いするのか、「すっごいタクシーの運が悪い。もうめっちゃ悪い」とこぼし、「“高速乗って”って言ったのに、乗ってくれないとか。ナビ入れてもらったら、“ここ行きてーんだったら、そもそもナビを入れるのは間違いだ”って言われたり。本当に理不尽なことをいっぱい言われて……」と吐露した。

ほかにも、「首都高で危なかったこともあった。(ぶつかって)上半身が飛んで」「駐車場でガンッてやられて、腰いっちゃって。公演を休みました」など、タクシーにまつわる不運な出来事が多数。そんな柏木は、Xで話題になった「ドライバーに愛想よくすると、対応がよくなる」という方法を試してみることに。「毎日タクシー乗ってるわけじゃないから、確率として多すぎる」とつぶやきつつ、「ちょっとやってみようと思って。タクシーに乗るときに、“すみません! お願いします! ”って元気に」と話した。

明るい態度で乗車するようになってからは、「嫌な思いは今のところ(ない)。5～6回ぐらいやってみたんですけど、気持ちのいい乗車ができてるような気がする」と効果を実感。一方で、「めっちゃしゃべりかけられるようになっちゃって(笑)」と明かし、「乗ってから降りるまで、一生しゃべりかけられる」と苦笑い。さらに、ドライバーから、「○○を乗せた」「○○の家が」など、芸能人のプライベート情報まで聞くようになり、「あれ何なんですかね? 何で言う!?」「この前は、“10年前に原宿で乗せました。すごい疲れてましたよ”って言われたの。いやいや、余計なお世話なんだけど!」とぼやきが止まらなかった。