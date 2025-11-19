元AKB48でタレントの柏木由紀が11日、公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を更新。「握手会でファンに言われたらうれしいこと」を語った。

柏木由紀

握手会では「嘘偽りなく言ってほしい」

アイドル時代に、“握手会の女王”と称されていた柏木。「今回は超個人的」と前置きしながら、「私が握手会で言われてうれしかったことを発表していきたい」と説明。はじめに、「嘘偽りなく言ってほしい」と伝え、「例えば、“○○ちゃんがいつも好きなんだけど、これ見て気になって来ました”とか。隠して、“一番好き”とか言って、隣に並んでるのとか見たら、“なんだよ! 嘘つけ!”ってなるから(笑)。一応、推しがいるにもかかわらず、気になって来てくれることがうれしいじゃないですか」と正直に言ってほしいと話した。

続けて、柏木は、「“いつもありがとう”って言われることがマジでないんですよ」と吐露。たまに、ファンから「ありがとう」と感謝されることがあるといい、「普通にうれしいですね。嫌な思いしない。こっちが“ありがとう”って言うことに対して、“ありがとう”って言うのはめっちゃいいと思います」とアドバイス。このほか、「推しの趣味とか、推しが好きなことを話すと、とっても元気もらえます」「“頑張ってください!”とか、“こういうのよかったです!”って言われると、うれしいメーターもどんどん溜まる」と笑顔で語った。

また、アイドル時代は、ファンの握手券の枚数にも気を配っていたという柏木。「例えば最初に、“今日どのくらい来るのか”を教えてくれると、めっちゃうれしい。“今日はこのあとも全部取ってるよ”とか、“今日は一回しか取れてないんだ”とか」と話し、「それ相応の対応があるから」「自分の中で話題を振り分けたいから」と理由を説明。「一枚しかないなら、一枚しかない会話をするから。だから、ぜひ枚数のことを教えてくれるとか、今日はこれで最後なのかとかを教えてほしい」とアイドルファンに呼びかけていた。

コメント欄には、「プロ中のプロだ!」「とんでもない量さばきながらこんなこと思ってるのスゴすぎる!」「話を振り分けようと思ってくれてたとか天才だ」「オタクの回数気にして割り振るアイドル神。プロですわ」といった称賛の声や、「これからアイドルや推しと握手する方は必見ですね!」「アイドルオタクなのですごく参考になります!!」などの反響が寄せられている。