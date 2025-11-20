元AKB48でタレントの柏木由紀が11日、公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を更新。「握手会でファンに言ってほしくないこと」をぶっちゃけた。

柏木由紀

握手会で「はじめまして」と返したら…

公開された動画では、「握手会でファンに言われたらうれしいこと」を発表。柏木は、「名前を教えてくれるのも全然うれしい」としながら、「でも、“覚えて!”ってわざわざ言わなくていい」「頑張って覚えようと思ってますから。言われるとプレッシャーになっちゃう」と心の内を吐露。続けて、「“はじめまして”って言ってきて。“はじめまして”って返したら、“2回目なんだけど……”って」とアイドルを試すようなファンがいることを明かし、「これは論外です! やめてください!」とピシャリ言い放った。

また、「ちょっと枚数取り過ぎたから、次は減らすわ」「次は○○ちゃんのところに行くわ」と伝えるファンもいるそうで、「飲食店に行って、あんまり好みじゃなかったな～ってとき、会計で“もう二度と来ません”って言わないじゃん? なんでアイドルには言うの? 変ですよ」と厳しく指摘。「止めてほしいんだよね。“なんでそんなこと言うの?”って言ってほしい」とファンの心情を想像しつつ、「言わないですよ! こっちだって、プライドあるんだから。それでも言う子は、めっちゃいい子だと思う。でも、言わせないでよ」と訴えた。

「嫌なことを言われたら嫌だし。“なんか疲れてるね”も、もちろん論外だし。顔のこと言うのも嫌だし……」とぼやきが止まらない柏木。「今日ちょっとクマあるね」「Tシャツなんだ。手抜きだね」「その服、2年前も着てたね」といった何気ない言葉が、「ちょっとずつチクチク刺さる」とこぼし、「こっちは自分のことが大好きな人が来ると思ってるから。まさか、そんな悪口を言われるとは思ってないから、心構えができてない」と苦笑い。最後は、「みんなで思いやりを持って、ちょっとずつ刺していかないようにしてほしい」とファンに呼びかけていた。

コメント欄には、「どうしても文句が出てきちゃうの草」「そうならないように気をつけます…!」「ほんとになんでアイドルには言うの?って思いますよね」「愚痴が止まらなくなってるの最高」「楽しく会話できるのがいちばんですね」などの反響が寄せられている。