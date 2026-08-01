「最高のチャンネルが生まれてしまった」お笑いコンビ・ピースの又吉直樹と平成ノブシコブシの吉村崇がYouTubeで新チャンネルを開設し、ファンから喜びの声が上がっている――。

「ふたりとも面白くて上品だからトーク×メシは最高すぎる!!」ファンから喜びの声

又吉と吉村は、新YouTubeチャンネル『よしめし』を開設。7月21日に初投稿された動画で、吉村は、「このチャンネルは、言ったらグルメなのよ。僕もおいしいものが好きになったり、番組とかでいろいろ行ったりしてて。そろそろすり合わせもしたいし」とチャンネルの意図を説明。NSCで“同期”の2人が、グルメを楽しみながらフリートークを展開するチャンネルだといい、「東京に来て、俺はもう26年ぐらい経ってるから。あのとき、あの街で食べたあの飯はどうなってんだろうなとか」と話した。

一方の又吉も、「同じ1980年生まれで、NSCの同期で。10代のころから知ってるから。仕事ではよく一緒になってるけど、最近しゃべってないこともあったりするから」と旧友・吉村との新チャンネルが楽しみな様子。はじめての動画では、うなぎを食べながら、NSC時代の思い出話を展開したが、吉村が、「次、何話すんだ? ってぐらい全部話してるけど……。早めにゲスト呼び始めるかもしれない(笑)」と心配すると、又吉は、「確かに。呼ばないともたないかもしんない」と笑っていた。

2人の仲良しっぷりが垣間見える新チャンネルに、ファンからは、「最高すぎます!!!」「開始2秒でチャンネル登録」「最高のチャンネルが生まれてしまった」「えー! 好きな2人!! 嬉しー」「ウチらの世代すぎて胸熱」「最高のチャンネル立ち上がっとるやんけ!」「BS番組みたいな空気感が癒される」「ふたりとも面白くて上品だからトーク×メシは最高すぎる!!」など、歓喜する声が寄せられている。