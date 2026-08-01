元プロ野球選手の宮本慎也氏が7月27日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「PL学園出身の先輩・後輩コンビが登場! お二人はライバル!? その関係性とは…?」に出演。PL学園の後輩である松井稼頭央氏を絶賛した。

松井稼頭央氏は喜び「最高にうれしいです」

松井氏について「現役時代、選手としてどんなふうに見ていたか?」と問われた宮本氏は、「もう本当にすごいと思っていた」と即答。「別にこういうところやから言うわけじゃなくて、本当に尊敬する選手でしたよ」と率直な思いを口にした。

その理由として、「全部そろってる。なかなか全部そろってる選手っていないので」と説明。「この間も片岡(篤史)さんと話してるときに、PLの歴代の選手でも、やっぱり全部考えたら稼頭央が一番かなって。(そのように)言うぐらいすごい選手でしたね。 ホームランも打てて、走れて、守れてっていう」と走攻守を兼ね備えたプレースタイルを高く評価した。

宮本氏からの絶賛を聞いた松井氏は「恐縮です」と謙遜しつつ、「でも言っていただくのは、最高にうれしいです」と喜びを語っていた。