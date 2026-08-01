元プロ野球選手の宮本慎也氏が7月27日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「PL学園出身の先輩・後輩コンビが登場! お二人はライバル!? その関係性とは…?」に出演。PL学園の後輩である松井稼頭央氏を絶賛した。
松井稼頭央氏は喜び「最高にうれしいです」
松井氏について「現役時代、選手としてどんなふうに見ていたか?」と問われた宮本氏は、「もう本当にすごいと思っていた」と即答。「別にこういうところやから言うわけじゃなくて、本当に尊敬する選手でしたよ」と率直な思いを口にした。
その理由として、「全部そろってる。なかなか全部そろってる選手っていないので」と説明。「この間も片岡(篤史)さんと話してるときに、PLの歴代の選手でも、やっぱり全部考えたら稼頭央が一番かなって。(そのように)言うぐらいすごい選手でしたね。 ホームランも打てて、走れて、守れてっていう」と走攻守を兼ね備えたプレースタイルを高く評価した。
宮本氏からの絶賛を聞いた松井氏は「恐縮です」と謙遜しつつ、「でも言っていただくのは、最高にうれしいです」と喜びを語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。