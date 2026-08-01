「巻き添えを食わせるわけにはいかない」アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)と吉田仁人が、メンバーの個人チャンネルについて語った――。

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塩崎太智「チャンネルコラボとかやりたい」吉田仁人「M!LKでやれよ(笑)」

グループのYouTubeチャンネルのほか、メンバーそれぞれが個人チャンネルを開設しているM!LK。7月27日に更新された塩崎と吉田のYouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』で、塩崎は、個人チャンネルを開設する理由について、「M!LKのチャンネルが、ありがたいことに大きなチャンネルになってきてるから」と前置きしながら、「やりたいことに、5人を巻き添えを食わせるわけにはいかない……っていうのが、みんなあるんだろうね」と想像した。

また、「チャンネルコラボとかやりたい」と意気込むと、吉田は、「いや、やる必要ないよ(笑)。M!LKでやれよ(笑)」とツッコミ。登録者数150万人を超えるグループのYouTubeチャンネル『M!LK』について、吉田は「普通に5人の時間を、ちゃんと見ていただきたいわけだから。それはそれでいいんじゃない?」「PV出したあとに、麻辣湯食べに行くとか、そんなのできないじゃない?」と話し、塩崎も、「そうね。5人のは5人ので」とキッパリ語っていた。

約4年半ぶりに復活した『じんだいチャンネル』。コメント欄には、「“チャンネルコラボとかやりたいね”は仲が良すぎて愛」「他の3人がソロでサブチャンネル始めていく中、2人でサブチャンネルやってるのかわいすぎて」「2日で100万再生! じんだいチャンネルの復活みんな待ち望んでたのがわかる!!!」「100万再生突破はやっ! 笑」「メンバーのYouTube見ない? って一緒に見てるの可愛すぎ」など、さまざまな反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
『じんだいチャンネル』は、M!LKの吉田仁人と塩崎太智のYouTubeチャンネル。2021年9月に開設されるも、2022年1月を最後に更新が停止、今年7月に復活となり、今後は2人がやりたい事かつ、M!LKのYouTubeではできなさそうな事をやっていく。

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