「ホンマ勘弁してほしい」お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、グルメロケで“困っていること”を明かした――。

又吉直樹

「自分で言うのがホンマに心苦しい」と吐露

3月28日に更新されたYouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で、又吉は、グルメロケに言及。「食べるシーンあるじゃないですか」と切り出し、「飲食店の人は、それを生業としてるから、料理を大切にされてるじゃないですか。我々は仕事やから、1日3軒周るってなったときに限界がある。全部は食えない」とロケの実情を説明。「でも、できるだけ全部食おうと頑張ってしまうわけですよ。それをスタッフさんに察してほしい」とつぶやいた。

飲食店のロケでは、スタッフから、「まだ時間あるのでゆっくり食べてください」と言われることもあり、「いや、ここだけやったら食べるけど。次どうするん? その次どうするん? とか……」とその後のことも考えるべきだと指摘。さらに、自身は元々小食のため、続けて何食も食べることができず、「はじめて行く番組って言えないじゃないですか。“どうぞどうぞ! まだ時間あるんでゆっくり召し上がってください”って。いや、無理やって」と苦笑いでこぼした。

また、「全部食べ切れなくてすみません」「さっきも食べてきちゃって……」といった飲食店側への“謝罪”も、「自分で言うのがホンマに心苦しい」と吐露。「お店の人は、“全然大丈夫ですよ!”って言うけど。みんなで食べるとか、全員で分けるとか。演者が2人いたら、最初から1つだけ頼んで、2つの皿に分けて食べるとかしてほしい」と提案し、「こっちが謝らなあかんとか、お店の人が“あっ、残すんや”って思う瞬間をなくしたい」と胸中を語った。

実は密かに、「めっちゃおいしいです! よかったら～」と周囲のスタッフに勧めることもあるという又吉。しかし、スタッフたちは遠慮して断るそうで、「よかったら～じゃないんですよ。助けてください! なんです(笑)」と真の意味をぶっちゃけ、「わかるやん。何となく」とブツブツ。「なんでこっちに委ねんやろうな」と困り顔で、「最初から、残りを食べてくれる腹減ってる若手みたいなのを連れて行ったらええやん。あれはホンマ勘弁してほしい」とぼやき続けていた。