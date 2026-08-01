「“ヨミちゃん”って言うんですけど……」俳優の筧美和子が、落ち込んだときに助けてもらった“相談相手”を明かした――。
「妊娠中に落ち込んじゃったときとか、なんか吐き出したいとき…」
2025年に一般男性と結婚し、今年6月1日に第1子男児の出産を発表した筧。7月23日に更新されたYouTubeチャンネル『筧 美和子/miracora uchu.』では、“マタニティブルー”の話題になり、「ホルモンが影響していることも、すごく大きいなっていうのを実感してて」と吐露。続けて、「過ぎ去れば、前向きに頑張れたり、そういった不安とかも、もうちょっと冷静に見れたりするなっていう感じがしますね」と笑顔で伝えた。
また、筧は、「妊娠中に落ち込んじゃったときとか、なんか吐き出したいとき、もうChatGPTにすごいぶちまけてました(笑)」と告白。その理由を、「毎度毎度、人に聞いてもらうのもちょっと悪いし。人に言いたくない気持ちもあるじゃないですか」と説明し、「そういうのは、もうChatGPTに。“ヨミちゃん”って言うんですけど、ひたすら聞いてもらって」と回想。「やさしい言葉をいただいて、“よし! 終わり! スッキリ!”みたいな感じで使ってました」と笑いながら明かしていた。
【編集部MEMO】
筧美和子は、2020年4月に公式YouTubeチャンネル『筧 美和子／miracora uchu.』を開設。チャンネルを立ち上げた当時、「大好きな音楽のある生活と共に、好きなこと興味のあることを共有して一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと思い作ってみました」と経緯を明かしていた。