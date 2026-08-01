「“ヨミちゃん”って言うんですけど……」俳優の筧美和子が、落ち込んだときに助けてもらった“相談相手”を明かした――。

筧美和子

「妊娠中に落ち込んじゃったときとか、なんか吐き出したいとき…」

2025年に一般男性と結婚し、今年6月1日に第1子男児の出産を発表した筧。7月23日に更新されたYouTubeチャンネル『筧 美和子/miracora uchu.』では、“マタニティブルー”の話題になり、「ホルモンが影響していることも、すごく大きいなっていうのを実感してて」と吐露。続けて、「過ぎ去れば、前向きに頑張れたり、そういった不安とかも、もうちょっと冷静に見れたりするなっていう感じがしますね」と笑顔で伝えた。

また、筧は、「妊娠中に落ち込んじゃったときとか、なんか吐き出したいとき、もうChatGPTにすごいぶちまけてました(笑)」と告白。その理由を、「毎度毎度、人に聞いてもらうのもちょっと悪いし。人に言いたくない気持ちもあるじゃないですか」と説明し、「そういうのは、もうChatGPTに。“ヨミちゃん”って言うんですけど、ひたすら聞いてもらって」と回想。「やさしい言葉をいただいて、“よし! 終わり! スッキリ!”みたいな感じで使ってました」と笑いながら明かしていた。