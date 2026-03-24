「綾部さんって、どうやって稼いでんのかな?」周囲からいつも聞かれて困る質問に、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹も密かに疑問を抱いていた。又吉が想像する、相方・綾部祐二の収入事情とは――。

又吉直樹

「いつも聞かれたときに困って……」「街でも聞かれる」

15日に更新した公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で、「みんなにもよく聞かれて、いつも答えに困ってるんですけど……」と切り出した又吉は、「綾部さんって、どうやって稼いでんのかな?」と疑問を吐露。2017年に渡米し、現地で活動している綾部だが、「おそらくこれくらいの貯金はあるんやろうっていうのは、相方やから推測できる」としつつ、「アイツは料理とかお酒にお金使わへんけど、服めっちゃ買ってたり。僕よりも家賃が高いところに住んでたりしてたから、貯金はそんなないんじゃないかな? と思う」と話した。

綾部は、渡米して9年目になるが、「5年ぐらいアメリカで暮らせるのはあるにせよ。もう結構行ってるじゃないですか」と不思議そうに語り、「物価もこっちの倍ぐらいでしょ? こっちで貯めた貯金を向こうに持って行っても、物価が倍やから5年も持たない可能性がある」と指摘。「飯とかもめちゃくちゃ高いし。でも、ちょこちょこ服買ってるじゃないですか。どうやって……?」と“謎”は深まるばかりで、「まあ、わからんところでいろいろやってるんでしょうね。仕事」と想像。

スタッフに、「ギャラも日本と違うのでは?」と指摘され、「そうか。報酬自体も全然違うのか」と逡巡した又吉。「いつも聞かれたときに困って……。街でも聞かれんねんな。“いや、いろいろやってるんやと思いますけどね”って答えてるんですけど」と苦笑し、「本人に聞いてみようかな」とどうしても真実が知りたい様子。スタッフが、「本当にご存じなさそうですね」と驚くと、「そうですね。知らないですね」と淡々と返していた。