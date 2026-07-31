JR九州は31日、「令和8年熊本地震」(7月28日発生、最大震度7を観測)の影響に伴う8月1日の運転計画を発表した。九州新幹線の熊本～鹿児島中央間は明日も終日運転取りやめに。このうち熊本～新水俣間について「8月中の運行再開は困難」との見方を示した。

九州新幹線は7月28日の地震発生後、博多～鹿児島中央間の全線で運転を取りやめたが、7月29日に博多～筑後船小屋間、7月31日に筑後船小屋～熊本間で列車の運転を再開。博多～熊本間に関して、現在は本数を減らして運転している。7月31日は山陽新幹線との直通運転を実施しなかったが、8月31日は山陽新幹線との直通運転を実施するとのこと。ただし、一部列車で直通運転できない場合があるとしている。

熊本～鹿児島中央間は8月1日も終日運転取りやめとする。同区間に関する今後の見通しも示され、熊本県側の熊本～新水俣間については「当面の間、運行を取り止めます」「現時点においては、8月中の運行再開は困難であると見込んでおります」とされた。一方、鹿児島県側の新水俣～鹿児島中央間は「運行再開に向けた検討を進めています」とのことだった。

なお、地震の影響で運転取りやめとなっているJR九州の在来線に関して、鹿児島本線の宇土～八代間も「当面の間、運行を取り止めます」「現時点においては、8月中の運行再開は困難であると見込んでおります」とされた。鹿児島本線の熊本～宇土間、三角線の宇土～三角間は「8月2日(日)の運行再開を目指します」としている。