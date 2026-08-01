国土交通省は、都市鉄道の混雑率調査結果(2025年度実績)を7月28日に公表した。東京圏におけるJR東日本の在来線に関して、埼京線と総武線快速が混雑率160%以上、東海道線、中央線快速、京浜東北線、総武線各駅停車、南武線、武蔵野線が混雑率150%以上となった。

埼京線は2025年度も混雑率が全国ワースト3位に

埼京線の最混雑区間は「板橋→池袋」間とされている。2025年度、最混雑時間帯の7時51分から8時51分まで輸送力2万8,040人(10両×19本)に対し、輸送人員4万6,870人、混雑率167%。前年度と比べて最混雑時間帯の輸送力は変わっていないが、輸送人員が1,000人以上増加し、混雑率も前年度より上昇した。2025年度の混雑率167%は、日暮里・舎人ライナーの176%、西鉄貝塚線の169%に次いで全国ワースト3位だった。

総武線快速の最混雑区間は「新小岩→錦糸町」間。2025年度、最混雑時間帯の7時31分から8時31分まで輸送力3万3,624人(13両×18本)に対し、輸送人員5万3,790人、混雑率160%となった。前年度と比べて最混雑時間帯の輸送力は変わっていないが、輸送人員が2,000人以上増加し、混雑率も前年度より上昇した。総武線は各駅停車も混雑率が上昇しており、2025年度は最混雑区間の「錦糸町→両国」間において、最混雑時間帯の7時34分から8時34分まで輸送力3万7,000人(10両×25本)に対し、輸送人員5万6,050人、混雑率151%(前年度は145%)。前年度と比べて最混雑時間帯の輸送力は変わっていないが、輸送人員が2,500人増加している。

東海道線は最混雑区間の「川崎→品川」間において、最混雑時間帯の7時39分から8時39分まで輸送力3万1,348人(13両×17本)に対し、輸送人員4万9,850人、混雑率159%(前年度は154%)。前年度より輸送人員が1,000人以上増加した。京浜東北線は最混雑区間の「大井町→品川」間において、最混雑時間帯の7時35分から8時35分まで輸送力3万8,480人(10両×26本)に対し、輸送人員6万1,300人、混雑率159%(前年度は153%)。前年度より輸送人員が2,000人以上増加した。京浜東北線は「川口→赤羽」間も2025年度の混雑率158%(前年度は156%)だった。

中央線快速は2025年3月からグリーン車サービスをスタート

中央線快速は2024年度の混雑率161%だったが、2025年度は最混雑区間の「中野→新宿」間において、最混雑時間帯の7時35分から8時35分まで輸送力4万1,440人(10両×28本)に対し、輸送人員6万5,330人、混雑率158%。2025年3月からグリーン車サービスを開始したこともあり、普通車の混雑は前年度より改善したが、依然として高い混雑率を示している。

その他、南武線の「武蔵中原→武蔵小杉」間と武蔵野線の「東浦和→南浦和」間で混雑率156%(ともに前年度は153%)、常磐線快速の「三河島→日暮里」間で混雑率142%(前年度は138%)、横浜線の「小机→新横浜」間で混雑率140%(前年度は137%)に。一部区間を除き、混雑率は前年度より上昇傾向となっている。