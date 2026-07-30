JR九州は、「令和8年熊本地震」(7月28日発生、最大震度7を観測)の影響で九州新幹線が鹿児島中央駅まで終日運転見合わせとなっていることを受け、「鹿児島・宮崎⇒福岡」の移動に対応した日豊本線経由の臨時特急列車を2本設定し、7月30日に運転すると発表した。

7月30日に運転する日豊本線の臨時特急列車は延岡発大分行の上り1本、鹿児島中央発宮崎行の上り1本。2本とも全車自由席となる。延岡発大分行の臨時特急列車は、上り「ひゅうが2号」(宮崎駅11時30分発、延岡行)から接続し、延岡駅を12時45分に発車。途中の佐伯駅、津久見駅、臼杵駅、鶴崎駅に停車し、大分駅へ14時50分に到着する。大分駅から小倉・博多方面は上り「ソニック40号」(大分駅15時11分発・博多駅17時28分着)へ乗換えとなる。

7月29日に設定された鹿児島中央発宮崎行の臨時特急列車は、7月30日もほぼ同時刻で運転され、鹿児島中央駅を14時45分に発車する。途中の鹿児島駅、隼人駅、国分駅、霧島神宮駅、西都城駅、都城駅、南宮崎駅に停車し、宮崎駅へ16時59分に到着。上り「にちりん16号」(宮崎駅17時27分発、小倉行)へ乗り継ぐことで小倉・博多方面へ移動できる。小倉駅から「かささぎ201号」(小倉駅22時31分発、佐賀行)を利用した場合、博多駅到着は23時21分とのこと。