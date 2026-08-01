国土交通省は、都市鉄道の混雑率調査結果(2025年実績)を7月28日に公表した。おもに東京都内を走る地下鉄に関して、東京メトロ日比谷線・東西線が混雑率160%以上、東京メトロ銀座線・丸ノ内線・南北線・有楽町線・千代田線と都営新宿線が混雑率150%以上となった。

日比谷線は最混雑区間の「三ノ輪→入谷」間において、最混雑時間帯の7時50分から8時50分まで輸送力2万7,945人(7両×27本)に対し、輸送人員4万5,550人、混雑率163%。前年度と比べて最混雑時間帯の輸送力・輸送人員ともに変わっていないが、2025年度も東京メトロで最も混雑率が高く、日暮里・舎人ライナー(混雑率176%)、西鉄貝塚線(混雑率169%)、JR埼京線(混雑率167%)に次いで全国ワースト4位の路線となった。

東西線は最混雑区間の「木場→門前仲町」間において、最混雑時間帯の7時50分から8時50分まで輸送力4万500人(10両×27本)に対し、輸送人員6万4,800人、混雑率160%。前年度と比べて最混雑時間帯の輸送力は変わっていないが、輸送人員が4,000人以上増加し、混雑率も前年度の150%から大きく上昇している。一方、「高田馬場→早稲田」間は2025年度の混雑率104%(前年度は110%)とされ、最混雑時間帯の輸送人員も前年度より2,000人以上減少した。

東京メトロではその他、南北線「駒込→本駒込」間で混雑率156%(前年度は152%)、丸ノ内線「新大塚→茗荷谷」間で混雑率154%(前年度は146%)、有楽町線「東池袋→護国寺」間で混雑率153%(前年度は145%)、銀座線「赤坂見附→溜池山王」間で混雑率153%(前年度は147%)、千代田線「町屋→西日暮里」間で混雑率150%(前年度は148%)となり、各線とも混雑率が前年度より上昇。同社の9路線中7路線で最混雑区間の混雑率150%以上となった。なお、東京メトロの混雑率調査結果に関して、「2025年度から平日5日間平均に変更」したとのこと。

都営地下鉄(東京都交通局)で2025年度の混雑率が最も高かった路線は都営新宿線で、最混雑区間の「西大島→住吉」間において混雑率152%(前年度は150%)に。一方、都営地下鉄で2024年度の混雑率が最も高かった都営大江戸線は、最混雑区間の「中井→東中野」間において2025年度の混雑率147%(前年度は155%)となった。最混雑時間帯(7時50分から8時50分まで)の輸送力は大きく変わっていないものの、輸送人員が前年度より1,000人以上減少している。