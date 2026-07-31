ジャルパックは、11月出発の特別ツアー「大塚国際美術館システィーナ・ホールでの夕食を楽しむ 徳島の旅〔目的地で選ぶ5つのコース〕」を販売している。

徳島県鳴門市に位置する「大塚国際美術館」は、常設展示面積約3万平方メートル国内最大規模を誇る国内最大級の陶板名画美術館。本ツアーでは、閉館後の美術館を贅沢に貸切り、ヴァティカンのシスティーナ礼拝堂の天井画と正面壁画「最後の審判」を完全再現した「システィーナ・ホール」にて、特別な夕食会を開催する。

幻想的な空間で味わうのは、徳島の旬を凝縮した贅沢なディナーコース。デザートには、世界へ発信するパティシエ柴田勇作シェフが、この夜のためだけに考案した至極の一皿が用意されている。

食事中は、徳島文理大学音楽学部の教員・学生による生演奏が会場を彩り、聖夜にふさわしい名曲の調べがドラマチックなひとときを演出。また、同館スタッフが名画の世界へと誘う、本ツアー限定のガイドツアーも開催される。

ガイドツアーの様子

目的地で選ぶ5つのコースでは、A「徳島王道観光コース1泊2日〔①羽田発/②現地発着プラン〕」、B「徳島・淡路島コース2泊3日〔①羽田発/②現地発着プラン〕」、C「徳島・大歩危/琴平コース2泊3日〔①羽田発/②現地発着プラン〕」、D「ディナーイベント+市内宿泊1泊2日〔①航空券あり/②航空券無し〕」、E「ディナーイベントプラン」が用意されている。

A「徳島王道観光コース1泊2日〔①羽田発/②現地発着プラン〕」は、鳴門の渦潮や阿波踊りといった徳島の王道観光に加え、220年以上の歴史を誇る「本家松浦酒造」での蔵見学と試飲、話題のスポット道の駅「くるくるなると」でのお買い物など、徳島の魅力を凝縮したプラン。

B「徳島・淡路島コース2泊3日〔①羽田発/②現地発着プラン〕」は、淡路島では、日本最古の神社の一つとされる伊弉諾神宮を参拝。安藤忠雄氏設計による「淡路夢舞台」の見学や、徳島市内での伝統的な藍染め体験など歴史と文化に触れる充実の3日間となっている。

C「徳島・大歩危/琴平コース2泊3日〔①羽田発/②現地発着プラン〕」では、四国霊場第75番札所 善通寺にて五重塔を特別内覧できるほか、人気の観光列車「四国まんなか千年ものがたり」に乗車。美しい紅葉に彩られた祖谷のかずら橋など、四国の豊かな自然と伝統を愉しむ旅となっている。

四国まんなか千年ものがたり

出発日は11月27日または11月28日、羽田発。徳島空港発着の現地合流プランやイベントのみ参加プランも用意されている。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。