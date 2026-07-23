ジャルパックでは、11月27日の閉園後に開催する「JAL主催 東京ディズニーシー(R)プライベート・イブニング・パーティー 2026」の専用チケット付きツアーを販売している。

「JAL主催 東京ディズニーシー(R)プライベート・イブニング・パーティー 2026」は、11月27日の通常営業終了後の東京ディズニーシーを貸切にして開催される特別イベント。当日の通常営業は18時半までとなっており、19時半から専用チケットで入園することができる。

本ツアーは、本イベントの専用チケットが付いているほか、往復航空券と宿泊に加え、羽田空港からリゾートまでの移動も安心な空港バスがセットになったパッケージツアー。JAL主催「プライベート・イブニング・パーティ2026」参加者限定のプレゼントとして『JALオリジナルフライトタグ』(パーティー専用チケット1枚につき1個)と、「JALで行く東京ディズニーリゾート(R)」限定ジャルパックオリジナル『ダブルファスナーポーチ』(お一人さま1個 ※子ども添い寝を除く)と『ポップコーンバケット引換券』(1グループ1個)のプレゼントも用意されている。

また、人気のショー「ミッキーのマジカルミュージックワールド」鑑賞席を、追加代金なしで事前予約することができる。ただし、鑑賞日当日の通常営業時間帯の東京ディズニーランド(R)へ入園できる1デーパスポートの購入が別途必要となる。

出発日は11月26日・27日限定。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像はイメージ。