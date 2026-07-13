ジャルパックはこのほど、博報堂と共同で、新しい体験型パッケージツアー「リアリティショー旅」を企画。その実証実験として、熱海を舞台にした1泊2日のリアリティショー旅の予約を、7月6日より開始している。

本企画は、性別や世代を問わず、参加者同士で価値観を共有して、一生モノの「旅仲間」を見つけることを目的とする体験型コンテンツ。博報堂の企画力・コミュニケーションデザイン力と、ジャルパックの旅の運営力を掛け合わせ、これまでにない価値観共有型の旅体験を提案するツアーとなっている。

その実証実験として、今回は熱海を舞台としたツアーを企画。参加者が知らされるのは集合場所と集合時間のみ。昭和レトロな街並みに囲まれた熱海の地で、参加者同士が自然と交流を深めることのできる様々なミッションが用意されている。

例えば、自然と対話が深まり、互いの価値観を知ることができるよう、博報堂の知見を活かした「トークテーマカード」を導入。また、対決や協力を通して、参加者同士の絆を自然に深める9つのミッションに挑戦。さらに、熱海ならではのおいしいグルメと魅力的な街歩きをみんなで楽しむことができる。

設定期間は2026年7月30日～2027年3月27日までの特定日発で、現地集合・解散。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。