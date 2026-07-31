千葉県浦安市、東京ディズニーリゾートからほど近い場所に、1955年頃のアメリカをモチーフとしたホテルがある。「1955 東京ベイ by 星野リゾート」だ。"古き良き"を意味する「OLDIES GOODIES」をコンセプトとするこのホテルに、7月から2室限定で新たな客室が誕生した。その名も「50sスターダムルーム」。ロックンロールが産声を上げ、エルヴィス・プレスリーのようなスターたちが時代の主役に躍り出た、あの熱狂の時代の「50sスター」を疑似体験できる部屋だという。その世界観をのぞかせてもらった。

38m2、定員4名のこの部屋は、大きく2つのエリアに分かれている。入り口側は、ステージに上がる直前のスターの「楽屋」がテーマだ。

まず目を引くのが、丸い電球がぐるりと鏡を囲む、いわゆる「ハリウッドミラー」仕様のドレッサー。鏡面にはルージュで書き殴られたようなメッセージが躍り、台の上にはファンから届いたという設定の手紙まで飾られている。みんなで一緒にスターになった気分で並んで身支度ができる、余裕のあるサイズ感。

楽屋でおめかししているような気分になれるハリウッドミラーのドレッサー

ファンから届いた手紙も

その隣には、ジュークボックスを模したウォールハンガーが。用意されたステージ衣装を実際に身につけて50sスターになりきってみよう(客室だけでなく館内で着用OKとのこと!)。

ジュークボックスを模した壁

実際に着られるステージ衣装も

楽屋エリアを抜けた先、部屋の奥は一段高い小上がりになっている。天井ではミラーボールが回転しながら華やかに輝き、壁にはネオンサインが灯る。マイクを握れば、まるでステージに上がったかのような気分に! 小上がりには「ゴロゴロ寝台」も設置されていて、演じ疲れたら寝転んでひと息つくこともできる。

部屋の奥はスターが輝くオンステージ

ステージの向かいには、アメリカンダイナーを思わせるソファー席。面白いのは、その窓の外にパパラッチの姿が見えるところだ。熱狂的なファンやカメラマンに追われた50sスターの気分で写真を撮るという遊び心のある演出になっている。

レコード風のテーブルもかわいい

部屋にはレコードプレイヤーと50年代に活躍したアーティストのレコード数種類も用意されており、実際に針を落として音楽を流しながら過ごせる。この部屋にはテレビがないのだが、アナログな音の中で過ごすのも素敵な体験だった。

実際に音楽を流せるレコードプレイヤー

楽屋で身支度し、衣装に着替え、ステージに立ち、ダイナーでひと息つく——日常に飽きたら友達を誘って「変身」の旅へ出かけてみてはいかがだろうか。宿泊料金は1泊1万6,000円〜(2室限定/2名1室利用時1名あたり、食事なし)。

バスルームも楽屋仕様

取材協力: 1955 東京ベイ by 星野リゾート