ジャルパックは7月22日より、JAL初のオーベルジュ事業「JALオーベルジュ富良野」の開業にあわせたJALダイナミックパッケージの販売を開始している。

北海道富良野町に12月4日、「食」と「宿泊」が一体となった滞在型観光モデルをコンセプトに、JAL初のオーベルジュ事業となる「JALオーベルジュ富良野」がオープンする。

十勝岳連峰の裾野に抱かれたこの地には、四季折々の鮮やかな風景と、大地の恵みを受けた豊かな食材が。わずか10室のプライベート空間で、この土地を知り尽くした富良野出身の谷章太郎シェフ(元「Le Musee(ル・ミュゼ)」)が織りなすローカルガストロノミーに身をゆだね、季節ごとに移ろう風の香りや光の色を感じながら、静かな滞在を楽しむことができるという。

客室は、50平方メートル 以上のゆとりある設計で、自然の息吹を感じる安らぎの空間となっているという。

そんな「JALオーベルジュ富良野」の開業にあわせた今回のダイナミックパッケージは、航空券とセットになった夕朝食付きの宿泊プラン。出発日は「JALオーベルジュ富良野」開業日である12月4日～。申込み・詳細は専用サイトから。

※JALオーベルジュ富良野は現在建設中のため画像はAIによるイメージを使用。実物とは異なる可能性あり（2026年7月現在）