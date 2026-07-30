福井県あわら市の夏の風物詩「第21回あわら湯かけまつり」が8月8日・9日、あわら温泉 湯のまち広場およびえちぜん鉄道あわら湯のまち駅前周辺で開催される。

あわら市は北陸を代表する温泉地として100年以上の歴史を持つ「あわら温泉」を中心に発展してきた。湯かけまつりは、その温泉文化への感謝と地域の活性化を目的に開催されている夏の一大イベント。

祭りの象徴である「お湯かけじゃあ!」は、温泉の恵みへの感謝と無病息災への願いが込められたユニークな文化として地域に根付いている。また、地元住民、旅館、商店街、各種団体が一体となって運営することで、観光客と地域住民の交流を生み出している。近年は若者世代や子育て世帯も楽しめるようダンス企画やキッズ向けイベントを充実させ、伝統文化の継承と新たな地域の魅力発信の両立を目指している。

あわら温泉の宿泊とあわせて楽しむことで、福井ならではの食文化や自然、温泉も満喫できるイベントとなっている。

目玉企画「お湯かけじゃあ!」

見どころは、 全国でも珍しい「お湯かけじゃあ!」。温泉地ならではの文化として親しまれ、参加者たちが神輿や担ぎ手にお湯を掛け合う。会場一帯がお湯と歓声に包まれる光景は、全国でも類を見ない迫力と熱気を生み出す。温泉の恵みへの感謝と無病息災への願いが込められた、あわら温泉を象徴する伝統行事。

フィナーレを飾る迫力満点の「饅頭まき」

饅頭まき

祭りの締めくくりには、来場者参加型の恒例イベント「饅頭まき」を実施する。会場全体が歓声に包まれ、子どもから大人まで夢中になる人気企画。幸せや福を地域の人々に「分け合う」という意味が込められており、毎年多くの来場者が楽しみにしている。

世代を超えて楽しむダンス&民踊プログラム

あわら湯かけまつり

地元ダンスチームによる「DANCE SHOWCASE」や「あわらde盆ダンス☆」、そして「民踊の夕べ」を開催する。若者からシニア世代まで幅広く参加できるプログラムで、伝統と現代カルチャーが融合する夏のステージを楽しめる。

夏休みの思い出づくりに人気の「ちびっ子広場」

射的やスマートボールなど、昔ながらの縁日遊びを楽しめる子ども向けエリアを設置する。家族連れにも人気が高く、夏休みの思い出づくりにぴったりの企画。

温泉街を彩る花車巡行

地域団体が参加する花車巡行が温泉街を練り歩く。情緒あふれる温泉街の景観と祭りのにぎわいが融合し、あわらならではの夏の風景を創り出す。

あわら湯かけまつり