星野リゾートが展開する「界 松本」(長野県・浅間温泉)は8月4日、全館リニューアルオープンする。

ロビーコンサート

同施設が位置する長野県・浅間温泉は、古くから城下町・松本の奥座敷として栄えた、歴史ある温泉地。また、松本市は民芸運動の息吹が残り、クラシック音楽が街に響く「楽都」としても知られている。同施設は、この地に息づく豊かな工芸文化と音楽の歴史を尊重し、未来へと継承する温泉旅館を目指す。宿のコンセプトは「松本エレガンテに浸る湯宿」。「エレガンテ」とは、贅沢や優雅を意味するイタリア語であり、建築・音楽・ワインが響き合うさまを表現している。温泉、地元信州のワイン、音楽、そして松本の工芸文化に触れる新たなスモールラグジュアリーな滞在を提供する。料金は1泊 41,000円～(2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、夕朝食付)。

NAGANO WINEを極める「イタリアン」

食事は、従来の会席料理から信州ならではの食材を活かしたイタリアンへと刷新。レンガ調のタイルをあしらった半個室の空間で堪能できる。冷涼な気候が育む信州産のワインを50種類厳選し、料理一皿ごとにその魅力を引き立て合うペアリングを用意しする。例えば、最初の一品である「ストゥツキーノ(小前菜)」は、ピアノをモチーフにしたオリジナルの器で提供。合わせるワインは「サンサンワイナリー」の「ブリュットブラン」。シャンパーニュと同様の瓶内二次発酵ワインで、きめ細やかな泡や品種由来の酸味が特徴的。6種の前菜いずれにもよく合うスパークリングワイン。

露天風呂とプライベートサウナを完備した「GAKUスイート」

客室はすべて、松本が育んできた音楽の「楽」をテーマにしたご当地部屋「GAKUの間」へと生まれ変わる。全室に、ギター塗装の高度な技術を応用した工芸品「松本渓声(けいせい)塗り」のアートや、レコードプレーヤー、スピーカーを完備した。「GAKUスイート」には、客室専用のピアノを配した広々としたリビングスペースを設け、音楽に包まれる上質な空間を提供する。さらに、温泉露天風呂に加え、心身を潤すプライベートサウナと専用の水風呂を完備。テラスにはスピーカーとデイベッドを用意し、外気浴中も心地よい音楽に浸れる。

ご当地楽「ソノリティコンサート」

同施設では、高さ10mの吹き抜け構造を活かした音響効果のあるロビーにて毎晩、ご当地楽「ソノリティコンサート」を開催している。今回のリニューアルにより、ロビーは360度どこを見渡しても松本の豊かな文化を体感できる建築デザインへと進化を遂げた。

空間内には、ギターの生産が盛んな松本市にちなみ、加工前の木や職人の道具、楽器の制作過程を伝える展示のほか、2本のギターが配されている。コンサートの冒頭では、使用する木材の種類による音色の特性をスタッフが解説。ギターの音色が、旅の夜を優雅に引き立てる。日によって演奏される楽器が異なるため、弦楽器が持つ多様な響きに触れられるのも特徴。

ロビーのギター展示

夜の余韻に浸る大人の居場所「NAGANO WINE BAR」

ロビー空間には、新たにワインバーが誕生する。緩やかな曲線を描く半円形のカウンターは、演奏スペースの隣に位置し、どの席からも生演奏を間近に鑑賞できる設計。

NAGANO WINE BAR

ワインバーでは、松本市と広域連携している「桔梗ヶ原ワインバレー」のワイナリーで醸造されたワインを中心に厳選した地元信州のワインを提供する。桔梗ヶ原ワインバレーは、約130年前からワイン醸造を行い、長野県内にワイン文化を根付かせた。標高700mの高地がもたらす気候風土を活かした独自の個性を体感できるよう、ワインバーでは、長野県産から厳選した5銘柄をグラスで用意。それぞれのワインが持つ豊かな味わいが、吹き抜けのロビーに響く弦楽器の音色と重なり合い、食後のひとときを彩る。心地よい音楽に耳を傾けながら、心ゆくまでワインの余韻に浸る時間を過ごせる。

NAGANO WINE BARのワインボトル

8種13通りの多彩な館内湯めぐり

松本城主の御殿湯(ごてんゆ)が設けられていた歴史を持つ浅間温泉。同施設では、その名湯を引いた広々とした内風呂や露天風呂をはじめ、身体を優しく温める「ラディアントバス」、檜の芳香が広がる「檜おがくず風呂」、浮力に身を任せてリラックスする「寝湯」など、館内にいながらにして8種13通りもの多彩な湯浴みを網羅する、贅沢な湯巡りを提案する。

天井の建築美や、坪庭に広がる植栽が四季折々の表情を見せる大浴場で入浴した後は、新設された湯上り処で信州の恵みである、りんごを使用した「りんご酢」で水分を補給しながら、身体をゆっくりと休められる。歴史ある名湯を多彩なスタイルで愉しみ、湯上がりの時間まで心地よくデザインされた空間を贅沢に堪能できる。