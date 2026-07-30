「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は7月29日、「雲海テラス」累計来場者数200万人達成記念セレモニーを開催した。

当日の参加者と祝う「200万人達成記念セレモニー」

雲海テラスは、トマム山の標高1,088メートルに位置する展望施設。雲海ゴンドラで片道約13分の空中散歩を経てアクセスできる。2005年に「山のテラス」、2006年には「雲海テラス」として営業を開始。気象条件がそろった日にのみ現れるダイナミックな雲海や、日高山脈をはじめとする雄大な山々の景色を楽しむことができる。

2026年7月29日に累計来場者数200万人を達成したことを記念し、記念セレモニーが開催された。当日の参加者に200万人達成記念タオルを配布。タオルを広げ、広大な雲海テラスを背景に参加者とスタッフが一体となって記念撮影を行い、200万人達成をお祝いした。また、達成日から1週間後の8月5日までの期間限定で、「雲海ポストカードチケット」が約10年ぶりに復刻。本チケットは、スマートフォンなどの端末で読み取ると、ダイナミックに動く雲海の映像が流れる。家族や友人にシェアしたり、後日見返して旅の思い出を振り返ったりして楽しめる。

来場者の想いを形にした「Cloud Wish」が完成

Cloud Wishは、今年の雲海テラスのオープニングセレモニーから開始した「一人ひとりの想いの水滴が集まり、雄大な雲海(大きな希望)を形成していく」という物語を形にした参加型の体験イベント。白色のカプセルを「想いの水滴」に見立て、来場者が雲海テラスに込める想いや願いを記したメッセージを封入し、雲型オブジェの中に積み上げてきた。これまで訪れた人、そしてこれから訪れる人々の願いを託す場所として、一人一人の想いが集まり、一つの大きな雲のオブジェが完成した。

完成したCloud Wish

200万人達成記念ドリンク「雲海ヨーグルト」が新登場

200万人達成を記念し、雲海テラスの営業期間終了までの期間限定で「雲海ヨーグルト」(700円)の販売を開始した。青空の青と、雲の白をイメージしたファーム星野のヨーグルトとトマム牛乳を合わせた。ヨーグルトの酸味とトマム牛乳のコクを生かした、早朝の目覚めに合う味わいだという。

雲海テラスの営業期間は2026年5月13日～10月13日まで。料金は大人(12歳以上)2,500円、7～11歳1,600円、愛犬500円。リゾナーレトマム、トマム ザ・タワー宿泊客は無料で利用できる。