ジャルパックは、美肌をテーマとした「川湯温泉・十勝川モール温泉 美肌の湯 満喫ツアー 2泊3日」を販売している。

ジャルパック「川湯温泉・十勝川モール温泉 美肌の湯 満喫ツアー 2泊3日」

本ツアーは、美肌をテーマに、北海道を代表する2つの名湯「川湯温泉」と「十勝川モール温泉」をめぐる2泊3日の旅。

ジャルパック「川湯温泉・十勝川モール温泉 美肌の湯 満喫ツアー 2泊3日」(左)川湯温泉、(右)十勝川モール温泉

移動は便利な貸切バスで、添乗員が同行。1日目は、釘をも溶かすほどの強酸性泉「川湯温泉」で古い角質をオフする“ピーリング美肌の湯”を体験。夕食後には、摩周湖カムイテラスでの星空ツアーを満喫することができる。

ジャルパック「川湯温泉・十勝川モール温泉 美肌の湯 満喫ツアー 2泊3日」川湯 お宿欣喜湯 別邸 すいかずら

2日目は、植物性の有機物を豊富に含んだ「十勝川モール温泉」で“うるおい保湿”を行い、地球が作った天然の美容液による深い癒しを体感。また、いけだワイン城で十勝の恵みを味わうランチを楽しみ、夕方には、入浴剤の知見を持つアース製薬による、入浴や日常のケアがより楽しくなる温泉講座が。さらに最終日となる3日目には、「幸福駅」や銘菓「六花亭」本店など人気のスポットを巡るなど、「バス・観光・食事・温泉」の全てがそろう特別な3日間となっている。

ジャルパック「川湯温泉・十勝川モール温泉 美肌の湯 満喫ツアー 2泊3日」十勝川温泉第一ホテル

出発日は9月6日(日)、10月22日(木)、11月7日(土)、12月4日(金)の4回。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。