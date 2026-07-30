シルバニアファミリーの赤ちゃんシリーズから、このほど、ぶどうのコスチュームを身にまとったシマネコの赤ちゃんのキーチェーンが登場。思わずたべたくなっちゃう可愛さで、SNSで注目を集めています。
こちらが、ぶどうのコスチュームを着た、シマネコの赤ちゃん「アプリコット」のキーチェーンです。ポコポコしたぶどう色のコスチュームが、秋を先取りした感じでとってもステキ。めちゃくちゃ似合ってますよね。シルバニアファミリーのリボンタグも付いていて、とってもキュート。毎日使う鍵やバックに付けて持ち歩けば、気分も上がること間違いありません!
SNSで紹介されると、「まってまって可愛すぎてやばい」「可愛すぎるんだけど!」「アプリコットちゃんにぶどうコスチューム、最高の組み合わせだね」「キーチェーンで毎日連れ歩けんの神」と、ファンから歓喜の声が続々と。
発売日は8月8日なのですが、7月30日より、シルバニアファミリーオンラインショップにて予約受付がスタート! 気になる方はチェックしてみてくださいね。
／— シルバニアファミリーオンラインショップ【公式】 (@SylvanianEC_JP) July 27, 2026
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7/30(木)予約スタート！ぶどうのコスチュームを着た、シマネコの赤ちゃん アプリコットのキーチェーンです。キーチェーンでいつでも一緒におでかけできます。シルバニアファミリーのリボンタグ付き。
『シルバニアファミリーキーチェーン… pic.twitter.com/XIemQGgvuF