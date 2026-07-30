Instagramに投稿された、洗濯ネットの意外な活用法を紹介する動画が注目を集めています。

投稿したのは、暮らしに役立つアイデアを発信しているInstagramユーザーのぱるんさん(@parun_kurashi)。投稿では「意外と知らない 洗濯ネットのじゃない使い方7つ紹介」として、洗濯以外で活用できるアイデアが紹介されています。

洗濯ネットといえば衣類を洗う際に使うアイテムというイメージがありますが、通気性が良く、中身が見やすいという特徴を生かしてさまざまな用途に活用できるようです。

紹介されたのは、以下の7つの使い方。

1.根菜類の保管

じゃがいもや玉ねぎなど、土や皮で周りを汚す可能性がある野菜を入れて保管すれば、洗って再利用することができます。

2.細かいおもちゃの洗濯

ブロックなど、子どもの細かいおもちゃを清潔に保つのにも便利。ジッパーバッグなどに保管している方もいるかもしれませんが、洗濯ネットなら破れる心配もありません。

3.クッション

タオルを入れて車に持ち込めば、子どもがチャイルドシートで快適に眠れる簡易クッションに。汗をかいたり汚れたりすればすぐに洗える点がうれしいですね。

4.お化粧ポーチ

化粧ポーチって意外と汚れますよね。とはいえ、洗濯できるものは少ないので、汚るたびに手洗いするのは面倒……。でも洗濯ネットならすぐに洗えていつでもキレイな状態で化粧道具を持ち運べます。

5.保冷剤カバー

保冷剤を入れれば、直接触らずに持ち運ぶことができます。

6.鞄の保管

次は少し大きめサイズで、普段あまり使わないカバンなどを入れれば埃や汚れを防ぐことができます。

7.オフシーズンの家電の保管

同じく、オフシーズンの家電も入れて保管すれば、埃を防げて便利です。

普段は洗濯のために使っている洗濯ネットですが、アイデア次第で収納や整理整頓など幅広い場面で活用できることも。気になった方はぜひ試してみてくださいね。