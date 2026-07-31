家庭菜園で悩みの種になりやすいのがアブラムシ。植物にびっしり付いてしまい、困った経験がある人も多いのではないでしょうか。夏に減るアブラムシも、秋になると再び増えやすくなるため、早めに対策しておきたいところです。

そんななか、家庭菜園についてInstagramで発信している「こしいちご(@koshiichgo)」さんが、手軽にできるアブラムシ対策を紹介してくれています。

動画で紹介しているのは、100円ショップの材料で作れるアブラムシトラップ。なんと、置いておいただけで、こしいちごさんの家庭菜園では昨年のアブラムシ被害がゼロだったそう!

こしいちごさんによると、アブラムシは植物そのものだけでなく、黄色や緑色にも強く反応する習性があるのだとか。アブラムシにとって黄色や緑色は「新しい植物発見!」というサインになるそうです。

そんな習性を活かしたこちらのトラップ。仕掛けておくだけで、植物だと勘違いしてアブラムシが勝手に集まり、そのまま捕まる仕組みになっています。

作り方と設置方法はこちら。

〈材料〉

・黄色＆黒のプラスチックチェーン

・グリーンリーフ(造花)

・サラダ油

・やしのみ洗剤

・水

〈作り方〉

(1) 白いお皿に、やしのみ洗剤とサラダ油を入れて良く混ぜ、そこへ水を加えます。

(2) (1) のお皿にプラスチックチェーンとグリーンリーフを入れ、液体を絡ませたら完成です。

(3) プランターの近くに置いてセット完了!

そして翌日、獲れているかトラップを確認してみると……

気持ちがいいくらいアブラムシが捕まっていました。

アブラムシはトラップを植物だと勘違いして集まり、油の膜に触れると抜け出しにくくなるそうです。こしいちごさんが実際に設置してみると、予想以上の数のアブラムシが集まっていて驚いたそうです。

もちろん、この方法だけで完全に駆除できるわけではありません。しかし飛んでくるアブラムシを減らしたり、発生を早期に発見できて役立っているとのこと。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数24.8万回以上を記録(7月31日時点)。「アブラムシ凄い取れてる! 私もやってみます」「さっそくやってみます!」「先手必勝で今年はこのセット100均に買いに行って頑張ります！貴重な情報をありがとうございました」など、数々のコメントも寄せられました。

100円ショップの材料だけで簡単に作れるアブラムシトラップ。アブラムシ対策を考えている方は、ぜひ試してみてはいかがでしょう?