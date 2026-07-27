しまむら公式オンラインストア「しまむらパーク」にて、ユニークなデザインが目を引く「マーメイドブランケット」の販売が7月27日12時にスタートします。今回登場するのは、海や自然、生き物好きにはたまらない全11種類のデザイン。店舗での取り扱いはなく、オンラインストア限定販売となっています。

マーメイドブランケットは、足元をすっぽり包み込む形状のブランケット。中に入ることで、まるでその生き物に食べられている途中や体の一部になったような見た目を楽しめます。

今回発売されるラインアップは以下の11種類。

ワニ

ジンベイザメ

シャチ

ホオジロザメ

クジラ

白菜

マグロ

アナコンダ

ダイオウイカ

ロブスター

ツタンカーメン

定番の海洋生物だけでなく、「白菜」や「ツタンカーメン」といった予想外のモチーフも。思わず二度見してしまうような個性的なラインアップに、「白菜になれるんや……！」「シャチかマグロか迷いどころ…」「ツタンカーメン良すぎない？」「めっちゃ欲しくて白目むいてる」「助けてこれ全部欲しい」と多くの反響が寄せられています。

販売開始は7月27日12:00から。なお、今回の商品はしまむらパーク(オンラインストア)限定販売となっており、実店舗での取り扱いはありません。