シルバニアファミリーの赤ちゃんたちが、ケーキパーティーをテーマにした“とびきり甘くてかわいい”リングチャームになって登場。持ち歩くだけで気分が上がるアイテムとして、SNSで話題になっています。

「シルバニアファミリー 赤ちゃんコレクションリングチャーム -赤ちゃんケーキパーティーシリーズ-」

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赤ちゃんコレクションのパッケージの質感を再現したミニチュアチャームがカプセルトイで新登場🎶

シリコンリングをペットボトルや傘に付けたり、カニカンを使ってポーチに付けたりできるよ!

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全7種 1回500円(税込)

2026年10月発売予定✨

(@SylvanianJPより引用)

「シルバニアファミリー 赤ちゃんコレクションリングチャーム -赤ちゃんケーキパーティーシリーズ-」

こちらが、10月に発売されるカプセルトイ「シルバニアファミリー 赤ちゃんコレクションリングチャーム -赤ちゃんケーキパーティーシリーズ-」です。みんな可愛いですね。

赤ちゃんコレクションのパッケージをそのままミニチュア化(約5cm)したリングチャームで、赤ちゃんたちのアクリルチャームも付属。さらに、シリコンリングでペットボトルや傘に付けられるほか、カニカンを使えばポーチやバッグにも簡単に装着することができるんです。一緒にお出かけすれば、雨の日も暑い日も気分が上がりそう!

ラインナップは、ラテネコの赤ちゃん「メイベル」と「カーラ」、くるみリスの赤ちゃん「アリッサ」、ショコラウサギの赤ちゃん「フローラ」、アルパカの赤ちゃん「ガブリエル」、みるくウサギの赤ちゃん「ヘンリー」、シマネコの赤ちゃん「スコット」の全7種。どの子もヨチヨチ感があって可愛いですよね。

キュートなリングチャームの登場に、SNSでは「フローラ、かわよーー」「“かわいいの圧”がすごい」「パッケージごと全て宝物だからうれしすぎる」「ラテネコの赤ちゃん欲しい!」「これはかわいすぎる!絶対GETします!」といった声が。発売日は10月。何に付けようか考えながら、楽しみに待ちましょう!