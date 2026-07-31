コミック最新巻発売や「週刊少年ジャンプ」の連載が再び始まるなど、嬉しいニュースが続く『HUNTER×HUNTER』が、8月から「しまむら」に登場。またまたファンから歓喜の声があがっています。

8/1(土)〜全国のしまむら店舗としまむらパーク

( オンラインストア ) にて『HUNTER×HUNTER』のグッズが発売!

店舗検索はこちら

https://shimamura.gr.jp/shop/

しまむらパーク ( オンラインストア )【同日 15:00 〜】

https://shop-shimamura.com/?b=shimamura

#しまむら #ハンターハンター

(@shimamura_grより引用)

8月1日から全国の「しまむら」店舗およびオンラインストア「しまむらパーク」(同日15時～)に登場するのは、『HUNTER×HUNTER』のキャラクターやシーンがデザインされたTシャツや靴下といったアパレルのほか、キーホルダーやカードホルダーが続々登場。さらに、パスケースやバッグ、クッションや置き時計などの雑貨類も多数ラインアップされています。

このニュースに、SNSでは「めっちゃくちゃええやん!!」「ハンター教会のカードホルダー首から下げて仕事したい」「ゴレイヌの靴下きた!!!!!!!」「欲しいものいっぱいで困った」「このコラボはさすがにアカンパニー 全部、買います」と歓喜の声が続々と。H×Hファンのみなさん、またまた慌ただしくなりそうです。

発売日が土曜日ということもあって、店頭もオンラインも盛り上がりそうな予感しかない今回のコラボ。種類も豊富なので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。