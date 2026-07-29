メゾピアノにこのほど、性格タイプとキャラクターを掛け合わせた16種の“MATE”が誕生。どの子も個性が光るおしゃれなビジュで、「自分はどのタイプ?」「推しのMATEは?」などなど、SNSで盛り上がりをみせています。

＼ 大人気のメゾピアノが性格タイプ別に.ᐟ.ᐟ🪄/

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メゾピアノが性格タイプ別キャラクターになって登場!

自分や推しの性格タイプをみつけてね✍🏻

(@16typemate3より引用)

𝟏𝟔 𝑻𝒀𝑷𝑬 𝑴𝑨𝑻𝑬×𝒎𝒆𝒛𝒛𝒐𝒑𝒊𝒂𝒏𝒐

外向型(E)か内向型(I)か、感覚型(S)か直観型(N)か、思考型(T)か感情型(F)か、そして判断型(J)か知覚型(P)か。人の心理的な傾向を、これら4つの指標で整理し、その組み合わせによって16の性格タイプに分類する「16タイプ性格診断」。それぞれ、ブランドの世界観を彩るピンク、ブラック、ブルーなどのカラーを基調にキャラクターにすると……、こんなにもキュートな16MATEが誕生しました。

INTJ … 建築家

INTP … 理論学者

ENTJ … 指揮官

ENTP … 討論者

INFP … 仲介者

INFJ … 提唱者

ENFJ … 主人公

ENFP … 運動家

ESTJ … 幹部

ESFJ … 領事

ISFJ … 擁護者

ISTJ … 管理者

ESTP … 起業家

ESFP … エンターテイナー

ISTP … 巨匠

ISFP … 冒険家

どのMATEもメゾピアノらしい“おしゃれ”で“かわいい”世界観をまといながら、性格タイプごとの個性がディテールにしっかり表れていて最高です。

この投稿を見た人からは、「INFJ若葉カラーでかわいい」「私のベリエちゃんギャルだった。#ENFP」「私いちごちゃん」「ぽくちんISTJなんだ。めっちゃかわいくてネ申」「我のESTPかわいーやん天才」「メゾピアノは平成1桁のわたしにぶっ刺さりで本当にかわいい」と話題に。どの子も魅力的ですよね。

まだ「16タイプ性格診断」をやった事がない方は、この機会にぜひ。友達や推しの性格タイプを見つけてみるのも楽しいですよ。なお、７月中旬より、この16TYPEMATEのグッズなどの販売がスタートしています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。