3COINSからこのほど、お天気をモチーフにした新作ピアスが登場。SNSで「かわいすぎる!」と話題になっています。

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着けたら気分が上がるモチーフピアスが新登場🫧耳元にさりげないトキメキを。

(@@3COINS_newsより引用)

シルバーのお天気ピアス、かわいいですよね。暑かったり雨だったりと、外出するのが億劫になりがちなこの季節、かわいいピアスで耳元を飾れば気分も上がるはず。どんなコーデにも合わせやすいシンプルデザインで、雰囲気もぐっと明るくなりそう。

また、ゴールドのピアスにも気になるモチーフを発見。こちらです!

こちらは、サボテンのピアスです。フォルムが最高にかわいいですね。

SNSで紹介されると、「えっえっえっ!!! 可愛い!!!」「あー!!!!!かわいい!!!!!!! 私こういうピアス大好き!!!!!!!!」「サボテンピアス良すぎる」「雨女だから買おうかな」と話題に。

小さいけれど、ちょっぴりユニークで、ほどよく視線を集めそうなモチーフピアス。330円で手軽にオシャレが楽しめるのも、嬉しいポイントです。大人買いして、その日のお天気や気分に合わせて使い分けるのも楽しそう。気になる方は、店頭でチェックしてみてくださいね。