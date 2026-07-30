今が旬のスイカ。酷暑に疲れた身体を癒してくれる夏の風物詩ですが、大きなまん丸のスイカって、切るのが結構大変。しかも定番の三角に切ると、冷蔵庫に入りづらいんですよね……。そこで今回は、Instagramに投稿された、便利なスイカの切り方をご紹介しましょう。

投稿したのは、暮らしに役立つアイデアを発信しているInstagramユーザーのりほみさん(@rihomii_home)。投稿では「もう三角に切らない スイカの切り方」として、こんな切り方が紹介されています。

洗濯ネットといえば衣類を洗う際に使うアイテムというイメージがありますが、通気性が良く、中身が見やすいという特徴を生かしてさまざまな用途に活用できるようです。

まずは、スイカを横向きにして真っ二つにします。

次に、自宅にある保存容器の高さに合わせて輪切りに。

そして保存した容器の大きさに合わせてカットしたら……

容器にぴったりはまりました!

中のスイカをカットすれば、このまま食べることもできます。しかも食べやすい!

スイカの大きさに合わせるのではなく、スイカを保存容器に合わせてしまうという斬新なカット方法。この夏、スイカの保存に困ったらぜひ試してみてくださいね。