「隣のロッカーの人が……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルと村上が、プライベートでの“声かけ”について語った――。

長期休暇のミセスに労いメッセージ「日常を味わってもらいたい」

13日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、約1カ月の長期休暇を発表した3人組ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの話題に。村上は、「本当にちゃんとゆっくり休養してほしい」と話し、野田も、「ときには、夕方に家に帰って。晩酌なのかわかりませんけど、スーパーに寄ったりする日常を、ちょっと味わってもらいたいですよね」と伝えた。

Mrs. GREEN APPLEの公式サイトでは、「休暇中は、メンバーにとって貴重であるプライベートな時間を尊重いただき、彼らが心置きなく日常を過ごすことができるよう、皆さまの街で見かけられても、十分なご配慮を何卒お願いいたします」と発表。これに、村上は、「えらいですね。すごいですね。なかなか言えませんよ」と感嘆。「嫌じゃないですか。ガチガチに変装して街を歩くのも。夏で暑いし」とおもんぱかったが、野田は、「丸出しでいるってこと? それはもっと言わないとダメかもしんない。全然声かけちゃうかも……」と本音をつぶやいた。

また、普段からバレないように変装しているという野田。しかし、「変装できない場所もある」といい、更衣室で全裸の状態を振り返り、「ジムでお風呂に入ろうと思って」「隣のロッカーの人が、“写真撮ってもらっていいですか?”って。いいわけねーだろ!」と苦笑い。一方の村上も、外食時に顔バレしてしまうそうで、「口パンパンに入ってるわけですよ。米と牛タンをモグモグしてるときに、“おかわりどうですか? 村上さんですよね?”みたいな」と語り、「あれもやめてほしい(笑)。コイツめちゃくちゃ腹減ってんじゃんって思われる」とこぼしていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。