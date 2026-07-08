「辛いものとか、酸っぱいものを食べたい」俳優の田中みな実が、妊娠後の変化を明かした――。

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「甘いもの大好きなんですけど、本当に食べてない」

田中は6月29日、歌手で俳優の亀梨和也との結婚と妊娠を発表。4日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、プライベートで仲が良いホフディラン・小宮山雄飛がゲスト出演し、「おめでとうございます!」と祝福。実は、発表前から、田中の味覚の変化を感じていたようで、「突然、麻辣湯(マーラータン)とか言いはじめたでしょ? 今まで、田中みな実の口から、聞いたことなかったのに。ビリヤニとか餃子とか、スパイシーなものを……」とぶっちゃけた。

小宮山の指摘に、田中も、「確かにそうですね」と納得。妊娠前は、大の甘党だったが、「チョコレートが大好きで。甘いもの大好きなんですけど、本当に食べてないです。まったく食べてないわけじゃなくて、厳選して好きなやつだけ食べてるんですけど。前みたいにドカドカ、チョコレートが食べられるみたいな風にならなくって」と吐露。妊娠してからは、「辛いものを食べたいとか、酸っぱいものを食べたいとか。酸辣湯麵(サンラータンメン)食べたいとか(笑)」と味覚の変化を感じている様子だった。

また、毎回、田中と親交のあるゲストとトークを繰り広げる同番組。「どっかのタイミングで、『あったかタイム』もちょっとお休みしないといけないのかな……?」と今後について語り、「準レギュラーで出ていただいている“ファミリーおじさん”たちが、1人でやればいいと思うの。みんなお話お上手だから」と提案。小宮山が、「でも、それってまだ先の話でしょ?」と聞くと、「そうね。まだ先だね。なんか寒くなってきたら……(笑)」と出産時期を匂わせる場面もあった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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