「心配性だから、あれこれ持って行っちゃう」俳優の田中みな実が、“子連れ旅行”での心配を語った――。

田中みな実

旅行は「帰りたいなぁと思いながら行く」

歌手で俳優・亀梨和也との結婚を発表し、第1子妊娠中の田中。18日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、ゲストのホフディラン・小宮山雄飛と“旅行”の話題になると、「私は行きで、帰りたいなぁと思いながら行く。やっぱり計画するんじゃなかったな、帰りたいな、家にいたほうがよっぽど楽だったのになって」と吐露。「いざ行ったら楽しい」が、「帰るとき、全然寂しくない」とキッパリ語った。

一方で、「子供できたりすると、連れて行ってあげたいとか、いろんな景色見せてあげたいと思って」と心境の変化がある様子。「でも、パッキングもその分多くなる。心配性だから、きっと、あれこれ持って行っちゃうし。なんかもう考えるだけで……」と妄想すると、小宮山は、「今からそれが憂鬱なの? ちょっと早くない?」とツッコミ。未経験の“子連れ旅行”に、田中は、「大変でしょうね。予期せぬことも起こるでしょうし」と不安そうに話した。

また、アメリカで生まれ、幼少期はヨーロッパに住んでいたこともある田中。「子供のころに、ヨーロッパ諸国ほとんど全部連れて行ってもらった」そうで、自身の経験から、「テレビでこの国が戦争してるとか、この国がどうこうとか言ってるときに、他人事じゃなくなるというか。行ったことがある場所なんだっていう自覚が芽生えるから、行ってあげたいなって思う」と“子連れ旅行”に前向き。しかし、どうしてもパッキングが気になるようで、「軽井沢でもデカいスーツケース1個。1泊でも3泊でも変わんない。シャンプーとか詰め替えないで持って行くし」と苦笑いで明かしていた。

『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。