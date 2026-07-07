「一応、自分の口から言おうかなと……」女優の田中みな実が、自身のラジオで結婚と妊娠を報告した――。

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「本当は生まれてから…」「温かく見守っていただけるとうれしい」

田中は6月29日、歌手で俳優の亀梨和也との結婚と妊娠を発表。4日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、「私、結婚、妊娠を発表させていただきました。ありがとうございます」と報告。「時間経ってますし。改めてお話するほどのことでもないと思ったんですが……」と切り出し、「この『あったかタイム』は、SNSとかやってない私が唯一、自ら発信している場所なので。これにて簡単ではありますが、ご報告とさせていただきます。終わり(笑)!」と照れながら締めた。

この日の放送分は、発表の数日前に急きょ収録。「編集も大急ぎでやんなきゃいけなかったり。スタッフには本当に申し訳ない」と話し、「『あったかタイム』で何も言わないのは違うかなと思って。“一報出しは『あったかタイム』でします!”なんて調子のいいことを、数年間言い続けてきましたけど。いざ、こういうことになると、いろんな調整がありまして……。『あったかなタイム』の都合には合わせられないよね(笑)」と苦笑い。「鮮度も落ちて、申し訳ないけど……。でも、一応、自分の口から言おうかなと」と胸中を語った。

また、「体調面はわかりませんからね。何があるか、本当にこればっかりは……。年齢も年齢ですし。無事に生まれてくるかどうかってところも。ちょっとドキドキしてる」と心の内を明かした田中。実は、「発表します! みたいにはしたくなかった」そうで、「広告とかやってると、事前にご報告しなきゃいけなかったり……。本当は、生まれてから、“実は生まれてました”ってパッと報告できるぐらいがいいよね。そのほうが、気楽じゃない?」と本音を吐露。最後は、「温かく見守っていただけるとうれしいです」と呼びかけて結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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